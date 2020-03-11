أمانة بغداد تعلن فتح طريق مغلق منذ 17 عاما جنوب العاصمة

(المستقلة)… أعلنت أمانة العاصمة العراقية بغداد عن فتح طريق مغلق منذ 17 عاما جنوب العاصمة.

وذكر بيان للأمانة وتلقته (المستقلة)… أن “بلدية الدورة إحدى ملاكات الأمانة باشرت برفع الكتل الكونكريتية وفتح الطريق الذي يربط منطقة ابو دشير بمنطقة حليجة والمسمى بطريق خط النفط بعد استحصال الموافقات اللازمة”.

وأضاف أن “الملاكات البلدية باشرت بحملة لتنظيف وتأهيل الطريق لا سيما وأنه مغلق منذ 17 سنة”.

ودأبت أمانة بغداد في العامين الأخيرين على فتح الطرق المغلقة منذ عام 2003، ورفع الكتل الكونكريتية من الشوارع الرئيسة والفرعية في العاصمة العراقية. (النهاية)