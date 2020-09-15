أمانة بغداد تعلن عن شمول كافة مناطق العاصمة بحملات “الوعي البلدي”

المستقلة /- أعلنت أمانة بغداد ، عن شمول مناطق العاصمة كافة بحملات “الوعي البلدي”، عازية ذلك إلى حث المواطنين على الالتزام بأوقات وآماكن رمي النفايات والحفاظ على الصحة العامة.

وقالت الأمانة في بيان تلقت المستقلة نسخة منه اليوم الثلاثاء ، إنه تم “شمول جميع مناطق العاصمة بغداد بحملات الوعي البلدي التي تنفذ يومياً من خلال شعب الاعلام والوعي البلدي ضمن دوائرنا المختلفة سيما البلدية المنتشرة في عموم بغداد”.

وأشارت الأمانة إلى قيام ملاكاتها بـ”حملات صباحية ومسائية هدفها رفع الوعي البلدي لدى المواطنين من خلال حثهم على الالتزام بأوقات وأمكنة رمي النفايات، إضافة إلى كيفية الحفاظ على الصحة العامة عبر الندوات والفولدرات التوعوية والإرشادية والزيارات التي تجريها إلى المدارس والأسواق وغيرها من الفعاليات الأخرى المختلفة”.