المستقلة ..أعلنت أمانة بغداد ، عن مباشرة ملاكاتها في دوائرها البلدية ودائرة مجاري بغداد باستعداداتها المبكرة لموسم الأمطار وفصل الشتاء.

وقالت الأمانة في بيان تلقت المستقلة نسخة منه اليوم الاثنين ، إنها باشرت بـ”حملة شاملة تتضمن تهيئة محطات المجاري وتسليك الخطوط وتنظيف الشبكات والمشبكات وتهيئة خطوط الطوارئ مع توفير الوقود لتشغيل المحطات خلال انقطاع التيار الكهربائي وغيرها من الأعمال المختلفة التي تأتي ضمن الاستعدادات المبكرة لموسم الأمطار”.