أمام الحرم المكي يدعو لمشاهدة مسلسل في MBC

المستقلة / صرح الداعية السعودي عادل الكلباني إمام الحرم المكي السابق إن مسلسل ممالك النار الذي يعرض على قنوات إم بي سي يستحق أن تراه، مرفقا مقطع فيديو عن السلطان ” محمد الفاتح” وعلق عليه بعبارات عن السلطان سليم وأنه سعى لقتل إخوته لأجل الوصول إلى الحكم.

وكتب الكلباني على حسابه في تويتر : ” جاء في تحفة الأحباب بمن ملك مصر من الملوك والنواب لابن الوكيل أن سليم الأول قتل أخويه أحمد و قورقد خنقاً .. ممالك النار يستحق أن تراه وتتأمل في التاريخ، بحسب زعمه.

ووجه متابعو الكلباني عدة انتقادات له، حيث علق أحدهم : ” سؤال يا شيخ: المقطع يتحدث عن السلطان محمد الفاتح، وما تعلمناه في مناهجنا أنه لقب بالفاتح بعد فتحه للقسطنطينية، وأسقطت عليه الحديث الشريف “لتفتحن القسطنطينية، فلنعم الأمير أميرها، ولنعم الجيش ذلك الجيش”.

وعلق آخر : ” نعم الان توجد خلافات بين سياسات تركيا والسعودية وايران والسعودية يعني الشيعة بشكل كامل ولكن لن نتطرق لأي حاكم مسلم حارب لأجل نشر الاسلام ابتعد يا شيخنا الجليل”

يذكر أن المسلسل التاريخي، “ممالك النار”، تصدر مؤشرات البحث في “تويتر”، لثاني مرة منذ عرضه الأيام الماضية، وكان للممثل خالد نبوي، الذي يقوم بأداء دور الأمير “طومان باي”، النصيب الأكبر من الإشادات والإعجاب.

وقد دشن رواد مواقع التواصل الاجتماعي، هاشتاج باسم “ممالك النار”، الذي يذاع على فضائية “ام بي سي”، ويحيي آخر أيام حكم المماليك والدولة العثمانية، مشيدين من خلال الهاشتاج بأداء الممثل خالد النبوي، الذي وصفوه بـ”السهل الممتنع”.

ويضم المسلسل نخبة كبيرة من نجوم الوطن العربي، من سوريا ومصر ولبنان، وهو يتحدث عن حكم المماليك والدولة العثمانية آنذاك.