أمازون تعلن عن 33 ألف وظيفة جديدة

أمازون تعلن عن 33 ألف وظيفة جديدة

أعلنت شركة “أمازون” عن نحو 33 ألف وظيفة متاحة في أقسام التقنية والعمليات وغيرها، مشيرة إلى أن الموظفين الجدد سوف يتقاضون 15 دولارا في الساعة على الأقل.

وذكرت الشركة أن الموظفين الذين سيتم اختيارهم لشغل هذه الوظائف سيتلقون متوسط حزمة تعويضات مالية بقيمة 150 ألف دولار سنويا، تشمل الأجر الأساسي وتعويضات بالأسهم وامتيازات أخرى.

وأوضحت الشركة الأميركية العاملة في قطاع التجارة الإلكترونية، أن يوم العمل سيشهد قيام نحو ألف موظف من “أمازون” بتقديم 20 ألف جلسة تدريب مهني إلى المتقدمين لشغل الوظائف.

وكانت “أمازون” قد عينت أكثر من 175 ألف موظف خلال أزمة كورونا، لتلبية الطلب المتزايد على عمليات التسليم مع تسارع التسوق عبر الإنترنت.

يذكر أن مدير الشركة جيف بيزوس أعلن في يوليو الماضي أن “أمازون” صارت توظف مليون عامل بشكل مباشر