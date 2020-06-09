أمارة زبيد كربلاء تضع مضائفها تحت تصرف خلية الازمة لحجر المصابين

( المستقلة ) / علي النصر الله / .. اعلن أمير أمارة زبيد محافظة كربلاء ثائر مطلك ، اليوم الثلاثاء، عن تسخير ووضع مضايف الإمارة لتكون مكاناً لحجر المصابين بفيروس كورونا لجميع مناطق محافظة كربلاء “.

وذكر المطلك في تصريح لـــ ( المستقلة ) إن “هذه الخطوة تأتي بعد إن ازدادت أعداد الإصابات بهذا الوباء في المحافظة ، و من منطلق التكافل الاجتماعي “.

وقال المطلك إن “مضايف الامارة هي تحت تصرف خلية الازمة ودائرة الصحة في إي وقت ، وكذلك جميع أهالي كربلاء حتى انتهاء أزمة كورونا “.

وشهدت كربلاء أمس الثلاثاء، تسجيل 48 إصابة جديدة بفيروس كورونا ، بموازاة شفاء 37 مصابا ، ووفاة ثلاثة أشخاص “.