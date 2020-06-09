أمارة زبيد كربلاء تضع مضائفها تحت تصرف خلية الازمة لحجر المصابين

( المستقلة ) / علي النصر الله / .. اعلن  أمير أمارة زبيد محافظة كربلاء ثائر مطلك  ، اليوم الثلاثاء،  عن تسخير ووضع مضايف الإمارة  لتكون مكاناً لحجر المصابين بفيروس كورونا لجميع مناطق محافظة كربلاء “.

وذكر المطلك في تصريح لـــ ( المستقلة ) إن “هذه الخطوة تأتي بعد  إن ازدادت أعداد الإصابات بهذا الوباء في المحافظة ، و من منطلق التكافل الاجتماعي “.

وقال المطلك إن “مضايف الامارة هي تحت تصرف خلية الازمة ودائرة الصحة في إي وقت  ، وكذلك جميع أهالي كربلاء حتى انتهاء أزمة  كورونا “.

وشهدت كربلاء أمس الثلاثاء، تسجيل 48 إصابة جديدة بفيروس كورونا ، بموازاة شفاء 37 مصابا ، ووفاة ثلاثة أشخاص “.

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