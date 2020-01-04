ألمانيا سترسل 60 خبيرا عسكريا إلى العراق

(المستقلة)… أعلنت القيادة التنفيذية للقوات المسلحة الألمانية، اليوم السبت، أنه سترسل 60 خبيرا عسكريا إلى العراق كما كان مقررا، رغم التصعيد إثر اغتيال قائد فيلق القدس الإيراني الجنرال قاسم سليماني.

ونقلت وكالة الأنباء الألمانية عن عضو القيادة، سيمون هوفمان قوله “بعد كل شيء، نحن لا نزال ننطلق من أنه يمكننا الاستمرار في تنفيذ مهامنا بمجرد تغير الوضع في العراق بعد اغتيال سليماني”.

واضاف انه سيتم في أربيل نشر خبراء عسكريين من تورغيلوف بولاية مكلنبورغ فوربومرانيا الغربية، وكذلك في قاعدة تبعد 30 كم شمال العاصمة بغداد.

وأكد هوفمان أنه سيتم نقلهم في مجموعات إلى العراق، مشيرا إلى أن العملية “جارية”. (النهاية)