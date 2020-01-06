ألمانيا : تهديدات ترامب بفرض عقوبات على العراق غير مفيدة

(المستقلة)… قال وزير الخارجية الألماني هايكو ماس، الاثنين، إن تهديدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض عقوبات على العراق غير مفيدة.

وأعرب ماس، في حديث إذاعي عن اعتقاده بأن “على ترامب ألا يعمل على إقناع العراق بالتهديدات بل بالحجج”.

يأتي ذلك، بعدما هدد الرئيس الأمريكي بفرض عقوبات على بغداد، بعد مطالبتها بانسحاب القوات الأمريكية من البلاد، مضيفا أن الانسحاب رهن بدفع بغداد لواشنطن تكلفة قاعدة جوية بنتها هناك.

على صعيد آخر، لفت ماس إلى أن ألمانيا ستبحث مع بريطانيا وفرنسا اتفاق إيران النووي اليوم، مؤكدا أن الدول الثلاث سترد هذا الأسبوع على إعلان إيران بهذا الشأن.

وكانت إيران قالت الأحد إنها ستتخلى عن القيود المفروضة على تخصيب اليورانيوم، مع التراجع خطوة أخرى عن الالتزامات بالاتفاق النووي الموقع في العام 2015.(النهاية)