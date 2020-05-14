ألفاظ وإيحاءات جنسية بمسلسلات رمضان

أصدرت لجنة الدراما بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في مصر، تقريرها بشأن المخالفات والملاحظات لمسلسلات رمضان في الأسبوع الثاني من الشهر.

وتبين وجود 147 ملاحظة في 25 مسلسلاً من بينها استخدام ألفاظ متدنية ومشاهد عنف غير مبرر ومشاهد للتدخين وشرب خمر وإيحاءات جنسية ومشاهد تتضمن إهانة للمرأة وتحريضاً على استخدام العنف ضدها.

واحتلت الألفاظ السوقية والمتدنية صدارة مخالفات المسلسلات الدرامية بـ76 ملاحظة، ثم يليها مشاهد التدخين بواقع 28 ملاحظة، ثم مشاهد شرب الخمر 15 ملاحظة، وتساوت مشاهد العنف مع مشاهد المخدرات بـ8 ملاحظات لكل منهما، وجاءت مخالفات كود الطفل بـ5 مشاهد، وتشويه صورة المرأة 3 مشاهد ومشهد للتهكم والسخرية.

وأكد المجلس الأعلى للإعلام، أن “مسلسلات رمضان شهدت تحسنا في الأسبوع الثاني من الشهر الكريم، خاصة في المشاهد التي اشتملت على ألفاظ متدنية وإيحاءات وتدخين، مقارنة بالأسبوع الأول الذي تم رصد 219 ملاحظة خلاله”.

من جهة أخرى، خلت “6 مسلسلات من أي ملاحظات وهي “سكر زيادة” و”فلانتينو” و”الاختيار” و”حب عمري” و”القمر آخر الدنيا” و”ليالينا 80″، بعدما كانت في الأسبوع الأول 4 مسلسلات فقط.