ألبوم «عمرو دياب» الجديد يتصدر التريند.. ونجوم الفن: الشغلانة لسه ليها كبير

(المستقلة) – منى شعلان/تصدر الهضبة عمرو دياب ، تريند مواقع التواصل الاجتماعي، ومحرك البحث جوجل ، بعد ساعات قليلة من طرح، ألبومه الجديد «سهران».

ومع إطلاق دياب لألبوم «سهران»، تحول للأكثر بحثاً عبر منصات الاستماع المتعددة، بدءًا من شركة الاتصالات الراعية للألبوم، وموقع الفيديوهات الشهير يوتيوب، والعديد من المواقع التي سربت أغاني الألبوم .

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كما احتل الهضبة قائمة الأكثر استخدماً من قبل المغردين، تحت هاشتاجات #عمرو_دياب، و#سهران، و#AMR DAIB، و#الألبوم الجديد، و#الهضبه.

وتفاعل الجمهور بشكل كبير مع الألبوم ، وأيضا بعض نجوم الفن ، حيث نشر الفنان المصري «محمد هنيدي»، ثلاث مقاطع فيديو، عبر حسابه على موقع تويتر ، جمع فيهما عدد من المشاهد التي قدمها في أعماله الفنية ، وعلق بهاشتاج: “سهران.. عمرو دياب ، وهيعيش يفتكرنى، وأنا قاعد سهران “.

وانا قاعد سهران pic.twitter.com/2iIBwGHvcH — Mohamed Henedy (@OfficialHenedy) February 13, 2020

من جانبه، علق الكاتب الصحفي، «إبراهيم عيسى»،على الألبوم الجديد للهضبة، قائلا: “شكرا عمرو دياب فأنت الوحيد الذي يجمع ملايين الشباب علي حبك. شكرا عمرو دياب أنك تعطي درسا لنا ولهم في الاخلاص في العمل”.

وأضاف فى تغريدته :”شكرا عمرو دياب أنه رغم نجاحك الأسطوري لازلت تجتهد وتجدد وتضيف وتبدع وتتقن وتصمم علي استمرار النجاح وتعميقه واتساعه. شكرا عمرو دياب أنك تملأ حياتنا بهجة وحبا”.

شكرا عمرو دياب فأنت الوحيد الذي يجمع ملايين الشباب علي حبك. شكرا عمرو دياب أنك تعطي درسا لنا ولهم في الاخلاص في العمل شكرا عمرو دياب أنه رغم نجاحك الأسطوري لازلت تجتهد وتجدد وتضيف وتبدع وتتقن وتصمم علي استمرار النجاح وتعميقه واتساعه. شكرا عمرو دياب أنك تملأ حياتنا بهجة وحبا — ابراهيم عيسى (@Ibrahim_3eissa) February 13, 2020

كما هنأ الفنان المصرى «رامي جمال »،الهضبة على ألبومه الجديد ، عبر حسابه على تويتر، قائلا، “مبروك من قلبى للهضبة عمرو دياب ولكل أصدقائى اللى اشتغلوا فى الألبوم وفعلا عاملين ألبوم تحفه، بقول لكل المستمعين اتبسطوا واتطمنوا الشغلانة دى لسه ليها كبير ولسه فيها اللى زيى وعنده طموح.

التوربيني رامي جمال يهنئ #الهضبة #عمرو_دياب بألبومه الجديد #سهران : "مبروك من قلبي للهضبة عمرو دياب ولكل أصدقائي اللي اشتغلوا في الألبوم وفعلًا عاملين ألبوم تحفة.. بقول لكل المستمعين اتطمنوا الشغلانة دي لسة ليها كبير ولسة فيها اللي زيي عنده طموح"@RamyGamal@amrdiab#عرب_وود pic.twitter.com/xFjb9vrGDD — ArabWood – عرب وود (@ArabwoodTV) February 13, 2020

ويضم الألبوم 14 أغنية من بينهم “سهران”، “هيعيش يفتكرنى”، “عم الطبيب”، “يا روقانك”، “جامدة بس”، “إنتى زى ما إنتى”، “حلوة البدايات”، “مبقاش يناسبك”، “مكانك فى قلبى”، “روح”، “بالضحكة دى”.

ويتعاون عمرو دياب في «سهران»،مع العديد من الشعراء منهم تامر حسين، خالد تاج الدين، صابر كمال، أحمد المالكى، والملحنين عزيز الشافعي، عمرو مصطفى، عمرو دياب، محمد يحيى، شريف بدر، والموزعين طارق مدكور، نادر حمدى، أسامة الهندى، رامى سمير، إضافة إلى عدد آخر من الشعراء والملحنين والموزعين.

كما طرح دياب أغنية تعاون من خلالها لأول مرة مع ابنته جانا كمطربة وملحنة، الأغنية بعنوان «جميلة» وهي من كلمات شادي نور وألحان بلال سرور وجانا، تغني فيها مقطع باللغة الإنجليزية.

وفاجأ الهضبة جمهوره بأغنية «مهرجان»، من كلمات أيمن بهجت قمر، ألحان محمد يحيى، توزيع نادر حمدي، ديجيتال ماستر طارق مدكور، إنتاج «ناي فور ميديا».

تقول كلمات الأغنية: «مابقاش يناسبك.. أزعل وأحاسبك.. إيه اللي غاصبك.. على العيشة دي واللي بقينا فيه.. متشيلش ما تفوق يا عم.. ده أنا هاعمل مهرجان وخلاص هنسى اللي كان مهما كان».

ومن المقرر أن يحتفل عمرو دياب بالألبومه الجديد «سهران»،مع جمهوره فى حفلين، الأول يوم الخميس 13 فبراير فى أرض المعارض بالكويت، والثانى يوم الجمعة الموافق 28 فبراير بالمنارة فى التجمع الخامس.