أكد استمرار البرنامج..رامز جلال يحتفل بمليار مشاهدة على اليوتيوب

(المستقلة).. احتفل الفنان رامز جلال بتحقيق قناته الرسمية بموقع اليوتيوب مليار مشاهدة، من خلال فيديوهات برامج المقالب التي اشتهر بها على مدار السنوات التسع الماضية، وحرص رامز على توجيه تحية خاصة إلى جمهوره مؤكدا أنه صاحب الفضل في هذا الإنجاز، وأشار بوضوح إلى استمرار برنامج المقالب لموسم جديد العام المقبل.

وكتب رامز جلال عبر حسابه بموقع إنستغرام: ماشاء الله لا قوه الا بالله اللهم لك الحمد حتي ترضي ولك الحمد اذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا.

وأضاف: بفضل الله وبحبكم عدينا المليار وباذن الله وانتوا في ضهري هنكمل المشوار.

يذكر أن رامز جلال يقدم برامج المقالب منذ عام 2011، وكانت البداية مع “رامز قلب الأسد”، ليتبعها ببرامج “رامز ثعلب الصحراء” و”رامز عنخ آمون” على فضائية “الحياة” المصرية، و”رامز قرش البحر” و”رامز واكل الجو” و”رامز بيلعب بالنار” و”رامز تحت الأرض” و”رامز تحت الصفر”، وأخيرا “رامز مجنون رسمي” وجميعهم عرضوا على شاشة فضائية “MBC مصر”.

وأثار الموسم الأخير “رامز مجنون رسمي” جدلا كبيرا بعد المطالبة بمنع عرض حلقاته، ما دفع مجموعة MBC صاحبة الحقوق الحصرية للبرنامج لإصدار أول بيان رسمي للدفاع عنه مؤكدة أن الحلقات لا يتم بثها إلا بموافقة النجوم كتابة عقب تصوير المقلب وليس قبله.

أضاف البيان: إن برنامج “رامز مجنون رسمي” من إنتاج شركة مسجلة رسميا وقانونيا في دولة الإمارات، وتم تصويره في مدينة دبي، ويحظى بنسب مشاهدة قياسية على جميع المنابر والقنوات التي يُعرض عليها، وهي MBC مصر، وMBC1، وMBC العراق، وMBC 5 والتي تبث جميعها من الإمارات إلى جميع دول العالم، عبر الأقمار الصناعية المختلفة، إضافة إلى منصّة “شاهد” للفيديو حسب الطلب VOD، وذلك تعقيبا على ما تناوله بعض الناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي حول البرنامج.

وتابع: هذا النمط من البرامج الترفيهية حاضر بقوة عالميا ويتمتع بشعبية كبيرة على الكثير من القنوات والشبكات الرائدة، والأمر نفسه ينطبق على برنامج رامز في كل موسم، بدليل أن الحلقتين الأولى والثانية من (رامز مجنون رسمي) لهذا الموسم حظيتا بنسب مُشاهدة قياسية وتفاعلات مليونية، وهو يتبوأ اليوم مركز الصدارة في معظم الدراسات التقديرية الأولية لنسب المُشاهَدة.

وأشار البيان إلى تجاوز عدد مشاهَدات الإعلان الترويجي الخاص بالبرنامج على الإنترنت وشبكات التواصل الاجتماعي نحو 34 مليون مُشاهدة حتى الآن.

وختم البيان بتأكيد أن حلقات البرنامج لا تُبث إلا بعد الحصول على موافقة الضيوف المعنيين، وذلك عقب تعرّضهم للمقلب وليس قبله، بحيث تجيز تلك الموافقات عرض الحلقات في إطار من التفاهم المشترك والثقة المُتبادلة.

المصدر: سيدتي