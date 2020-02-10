أكثر 10 وظائف مطلوبة بالإمارات.. والمحاسبة بالمقدمة

المستقلة / رصدت مجلة “أرابين بيزنس” أكثر 10 وظائف يتوقع أن يرتفع الطلب عليها بالإمارات خلال الستة أشهر الأولى من العام الجاري.

وألمحت المجلة في تقريرها الذي تناولته صحيفة رؤية العمانية إلي انه من المتوقع أن يرتفع الطلب علي وظائف المحاسبة والموارد البشرية والذكاء الاصطناعي.

وتضمن التقرير الذي أعدته مجلة ارابين بيزنس قائمة بأهم 10 وظائف بالسوق الإماراتي خلال الفترة المقبلة.

جاء في مقدمة القائمة وظائف ” المحاسبون الإداريون” حيث من المتوقع أن يرتفع الطلب على تلك الفئة مع زيادة في الأعمال الناشئة بالبلاد والحاجة إلى تطوير الجوانب المحاسبية لديهم، وكذلك الأمر للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وجاء في المرتبة الثانية وظائف “المديرون الماليون” حيث مع نقص في المواهب في تلك الفئة من الوظائف بالسوق، تتطلع الشركات إلى الحصول على خدمات مديرين ماليين ذوي خبرة لضبط أوضاعهم المالية.

وكذلك وظائف “مديرو المخاطر” حيث إن قطاع الخدمات المالية يسعى للحصول على موظفين ذوي خبرة في المجال مع تطور التكنولوجيا ما يجعل تلك الفئة من أكثر الفئات التي يتوقع أن يرتفع الطلب عليها.

بالإضافة الي وظيفة “رؤساء وحدات التحول الرقمي ” حيث إن سوق التكنولوجيا الرقمية بالإمارات هو أحد أكبر الأسواق بالمنطقة، ما يجعل الكثير من الشركات في حاجة إلى التحول الرقمي وبالتالي البحث عن خبراء في هذا المجال.

وتلاها وظيفة “مطورو الذكاء الاصطناعي” حيث تسعى الشركات نحو تطوير خدماتها للعملاء، وابراز خدمات الذكاء الاصطناعي كأحد أبرز الأساليب التي تلجأ إليها الشركات وهو ما يجعل الطلب على تلك الوظائف في ارتفاع مطرد.

وكذلك وظيفة “شريك أعمال الموارد البشرية” حيث إن قوانين العمل الجديدة بالإمارات يتوقع أن يرتفع الطلب على خدمات شركاء الموارد البشرية والذين لديهم خبرة في إجراء مسوح الرواتب وجلب العمالة الجديدة.

بالإضافة الي وظيفة ” اختصاصيو جذب المواهب ” حيث إن الطلب على تلك الفئة ينتظر أن يشهد ارتفاعا مطردا كما ذكرنا مسبقا لتلبية احتياجات السوق على العمالة الماهرة.

بجانب وظيفة “المستشار القانوني ” حيث يتوقع أن يرتفع الطلب على تلك الفئة وعلى وجه التحديد من قبل شركات الخدمات المالية لدعم التكنولوجيا المالية الناشئة وحل النزاعات، بالإضافة إلى فئات أخرى من الشركات تبحث عن محترفين بالشؤون القانونية تتراوح خبرتهم ما بين خمس وثماني سنوات.

كما تضمنت القائمة وظيفة “مساعدون قانونيون ” حيث إن المساعدين القانونيين الذين يتحدثون أكثر من لغة سيرتفع الطلب عليهم خلال الفترة المقبلة بالتبيعية مع ارتفاع الطلب على الاستشارات القانونية.

وشملت القائمة ايضا علي وظيفة ” المحللون الأمنيون ” حيث سيرتفع الطلب أيضا على تلك الفئة من الوظائف وسيزداد الإقبال عليها لتلبية احتياجات الشركات في تأمين بياناتها.