أكثر من 342 ألف وفاة بسبب كورونا

(المستقلة)..أودى فيروس كورونا المستجدّ بحياة أكثر من 342295 شخصًا حول العالم منذ ظهوره في الصين في كانون الأوّل، وفق تعداد أجرته وكالة فرانس برس استنادًا إلى مصادر رسميّة.

وسُجّلت رسميًّا أكثر من 5.327.680 إصابة في 196 بلدًا ومنطقة منذ بدء تفشي الوباء. ولا تعكس الأعداد إلّا جزءًا من العدد الحقيقي للإصابات، إذ إنّ دولًا عدّة لا تجري فحوصا لكشف الإصابة إلا لمن يستدعي دخوله المستشفى. وبين هذه الحالات، أُعلن تعافي 2.066.300 شخصًا على الأقلّ.

والولايات المتحدة التي سجلت أول وفاة بكوفيد-19 مطلع شباط، هي البلد الأكثر تضررًا من حيث عدد الوفيات والإصابات مع 97087 وفاة من أصل 1.622.670 إصابة. وتعافى ما لا يقل عن 361239 شخصًا.

وبعد الولايات المتحدة، الدول الأكثر تضررًا بالوباء هي بريطانيا بتسجيلها 36675 وفاة من أصل 257154 إصابة، تليها إيطاليا مع 32735 وفاة (229327 إصابة). وإسبانيا مع 28678 وفاة من أصل 235290 إصابة ثم فرنسا مع 28332 وفاة من أصل 182469 إصابة.

وحتّى اليوم، أعلنت الصين (بدون ماكاو وهونغ كونغ) عن 82974 إصابة (3 إصابات جديدة بين السبت والأحد) بينها 4634 وفاة بينما تعافى 78261 شخصاً.

والأحد عند الساعة 11,00 ت غ، أحصت أوروبا 173551 وفاة من أصل 2.014.969 إصابة فيما بلغ عدد الوفيّات المعلنة في الولايات المتحدة وكندا معاً 103534 من بين1.706.291 إصابة وأميركا اللاتينية والكاريبي 39103 وفيات (715568 إصابة) وآسيا 13962 وفاة (439229 إصابة) والشرق الأوسط 8762 وفاة (335953 إصابة) وإفريقيا 3253 وفاة(107205 إصابات) وأوقيانيا 130 وفاة (8466 إصابة).