أكثر من 2000 وفاة بكورونا في إيران

(المستقلة)..ارتفع عدد الوفيات بفيروس كورونا في ايران إلى 2077، وذلك بعد تسجيل 143 حالة وفاة جديدة خلال الـ 24 ساعة الأخيرة، بحسب ما أعلنت وزارة الصحة الإيرانية.

وقال المسؤول في الوزارة علي رضا وهاب زادة، إن عدد الوفيات في البلاد ارتفع إلى 2077، في حين بلغ إجمالي عدد المصابين 27017 مصابا.

إلى ذلك، تم تسجيل ارتفاع في أعداد المتعافين بعد إصابتهم بالفيروس المستجد إلى 9625.

وكان الرئيس الإيراني، حسن روحاني، قد أعلن أن الحكومة ستتخذ إجراءات أكثر تشديدا ضد حركة المواطنين، بهدف الحد من تفشي فيروس كورونا في البلاد.

المصدر: IMLebanon Team