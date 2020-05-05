أكثر الأزياء بحثاً على الإنترنت هذا العام

أظهرت أحدث البيانات أن أزمة فيروس كورونا أثّرت على خيارات المتسوقين في اختيار الأزياء خلال العام الحالي.

وأصدرت منصة Lyst العالمية للبحث عن الأزياء هذا الأسبوع أحدث إصدار من The Lyst Index

وهو تقرير ربع سنوي يصنف أشهر العلامات التجارية للأزياء والمنتجات، استناداً إلى طلبات وعمليات البحث للمستخدمين من جميع أنحاء العالم.

وتكشف النتائج كيف أثرت جائحة الفيروس على عادات الشراء عبر الإنترنت، مع ارتفاع الاهتمام بالأحذية والملابس الرياضية الفاخرة، مما يشير إلى أن المزيد من المستخدمين يرتدون ملابس تمنحهم الراحة أثناء وجودهم في المنزل خلال الحجر الصحي.

وشهد الطلب على تصاميم أقنعة الوجه زيادة بنسبة 496% في عمليات البحث خلال الربع الأول من العام، مع احتلال قناع Off-White المرتبة الأولى في قائمة أكثر ملابس الرجال شعبية.

وتم بيع قناع الوجه للعلامة التجارية للملابس الرجالية عبر متاجر التجزئة في جميع أنحاء العالم، وهو مدرج حالياً بسعر يصل إلى ثلاثة أضعاف سعره الأصلي على منصات البيع.

وشهدت أحذية كوبي 4 بروترو كاربي ديم بسعر 140 جنيه إسترليني (180 دولار) زيادة كبيرة في المبيعات بنسبة 733% بعد وفاة نجم كرة السلة كوبي براينت في فبراير (شباط).

وفي فئة ملابس النساء، برزت حقيبة كاسيت المبطنة من بوتيغا فينيتا بقيمة 2000 جنيه استرليني (2600 دولار)، كأكثر العناصر التي تم البحث عنها، تليها بدلة للجسم من الدانتيل الناعم من أوف وايت بقيمة 300 جنيه إسترليني (390 دولار).

وفي المركز الثالث، جاءت حقيبة التسوق من تيفلار، والتي أحبتها نجمات مثل سولانج وسيلينا غوميز.

ومن بين العشرة الأوائل أيضاً برزت تي شيرت أنين بينغ بسعر 135 جنيه استرليني (175 دولار)، والتي شهدت ارتفاعاً بنسبة 418% في عمليات البحث.

كما أظهرت النتائج زيادة في عمليات البحث عن منتجات العلامة التجارية للأحذية الرياضية New Balance

والتي دخلت قائم المنتجات الأكثر طلباً بين النساء لأول مرة، مع حذاء New Balance 993 بسعر 180 جنيه استرليني (235 دولار).

وفيما يلي قائمة بأعلى المنتجات الرجالية والنسائية، بحسب صحيفة ديلي ميل البريطانية:

الملابس النسائية

1- حقيبة كاسيت مبطنة من بوتيغا فينيتا

2- بدلة رياضية من أوف وايت

3- حقيبة تسوق من تيلفار

4- جوارب غوتشي جي سي

5- جاكيت رياضي من آني بينغ

6- حذاء رياضي أنيق من سنيكرز

7- حذاء نيو ببالانس 993 الرياضي

8- سروال رياضي من نايك أير

9- قميص قطني من غاني

10- حقيبة شانيل كلاسيكية مزدوجة الاستعمال