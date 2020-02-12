أكبر المستفيدين والخاسرين ماديا من موسم الانتقالات الكروي

(المستقلة) – حسام الدين جمال – نشر المركز الدولي للدراسات الرياضية “CIES” تقريرا عن أرباح وخسائر أندية كرة القدم خلال فترتي الانتقالات الصيفية والشتوية الماضيتين.

«المستقلة» تستعرض في السطور التالية قائمة بأكبر أكبر المستفيدين والخاسرين ماديا من موسم الانتقالات في موسم 2019-2020.

تشيلسي الرابح الأكبر بفضل الفيفا:

احتل نادي تشيلسي الإنجليزي المركز الأول بين الأندية الأكثر تحقيقا للربح في فترتي الانتقالات الماضيتين، بواقع 205 ملايين يورو، حيث أنفق 45 مليون وحصل على 250 مليون.

الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” كان قد قرر حرمان النادي اللندني من ضم لاعبين جدد في فترتي الانتقالات بموسم 2019-2020، وخفضت العقوبة لاحقا لفترة انتقالات واحدة، وعلى الرغم من ذلك فإن تشيلسي لم يبرم أي صفقة لتدعيم الفريق في الميركاتو الشتوي.

واحتل بنفيكا البرتغالي المركز الثاني بصافي ربح قيمته 166 مليون يورو، بعدما أنفق 64 مليون وحصل على 230 مليون.

وجاء في المركز الثالث أياكس أمستردام الهولندي الذي حقق أرباحا بقيمة 137 مليون يورو، بعد أن أنفق 64 مليون وحصل على 201 مليون.

ريال مدريد الخاسر الأكبر:

واحتل ريال مدريد صدارة خسارة للأرباح، بعدما أنفق 330 مليون يورو مقابل حصوله 149 مليون، ليخسر بذلك 181 مليون، يليه أستون فيلا الإنجليزي الذي أنفق 172 مليون مقابل حصوله على 3 ملايين يورو فقط، ما يعني خسارته 169 مليون.

وجاء برشلونة الإسباني في المركز الثالث بعد أن أنفق 288 مليون يورو مقابل حصوله على 122 مليون، مسجلا خسارة قيمتها 166 مليون.

وفي المركز الرابع جاء مانشستر يونايتد الإنجليزي، الذي دفع 244 مليون يورو، وحصد 93 مليون في المقابل، ليخسر 151 مليون، يليه مواطنه توتنهام الذي دفع 204 مليون وحصد 63 مليون، ليخسر 141 مليون.