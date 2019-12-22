أكاديمي كويتي ضمن الباحثين الأعلى تأثيرا في العالم

(المستقلة)..اختارت قائمة الباحثين الأعلى تأثيرا على مستوى جميع التخصصات في العالم، الباحث والأكاديمي الكويتي الدكتور عادل العدواني ضمن قائمتها من بين 7 ملايين باحث حول العالم.

وقالت جامعة الكويت في بيان لها اليوم الأحد إن هذا الاختيار يعد انجازا عالميا غير مسبوق للكويت باعتبار انها المرة الاولى التي يتم فيها اختيار أستاذ جامعي كويتي ضمن قائمة نخبة النخب العلمية والتي تضم أفضل 1 بالمئة من الباحثين الأعلى تأثيرا على مستوى العالم.

وأفادت كلية العلوم الإدارية في الجامعة ان القائمة التي تشمل جميع التخصصات العلمية بما فيها الطب والعلوم والهندسة تأتي بناء على بيانات دراسة علمية حديثة قام بها باحثون من جامعة ستانفورد الامريكية.

وأوضحت الكلية أنها المرة الأولى التي ينضم فيها استاذ جامعي كويتي الى قائمة الباحثين الاعلى تأثيرا على مستوى العالم منذ إنشاء جامعة الكويت في منتصف ستينيات القرن الماضي.

وذكرت ان تفاصيل هذا الإنجاز تم استقاؤها من بيانات دراسة علمية أمريكية حديثة هي الأكبر من نوعها في العالم رصدت التأثير العلمي لنحو سبعة ملايين باحث ممن تنطبق عليهم الشروط العلمية من بين أكثر من تسعة ملايين باحث.

وأشارت الى انه تم نشر نتائج الدراسة أخيرا في مجلة علمية عالمية مرموقة مصنفة ضمن الفئة الممتازة (كيو1) مبينة ان الدراسة كانت بإشراف وقيادة البروفيسور أيونيس من جامعة ستانفورد والذي يعد حاليا أحد أبرز المتخصصين في تقييم أداء البحوث العلمية.

واعتبرت ان هذا الانجاز لا يعد غريبا على الدكتور العدواني الذي سبق وأن حقق العديد من الإنجازات العلمية المحلية والعربية والعالمية منها حصوله على جائزة الكويت كما تم تصنيفه ضمن أفضل الباحثين في العالم في مجال تخصصه العام (نظم المعلومات الادارية) منذ سنوات.

وأكدت الكلية ان هذا الانجاز الجديد يختلف في مدلولاته العلمية التي تشير إلى أن استمرار الباحث في نشر العديد من الأبحاث ذات الجودة العالية على مدى سنوات طويلة أهله للانضمام للصفوة الاكاديمية عالميا على مستوى جميع التخصصات العلمية.