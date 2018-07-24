أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا تفتح باب التقدم ل ( رواق )

المستقلة – القاهرة – وليد الرمالي

اعلنت أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا عن فتح باب التقدم للدورة الاولي لحاضنة أعمال التكنولوجية الجديدة بهندسة الأزهر بقنا



حيث أعلن الدكتور محمود صقر، رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا عن فتح باب التقدم للدورة الأولي للحاضنة التكنولوجية “رواق” ومقرها كلية الهندسة – جامعة الأزهر بمحافظة قنا، وهى أحد الحاضنات الفرعية التابعة للبرنامج القومي للحاضنات التكنولوجية “انطلاق” بأكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا وبتمويل من أكاديمية البحث العلمي، وذلك بالتعاون مع مشروع دعم تعزيز ريادة الأعمال وتنمية المشروعات (USAID Seed) ووزارة الصناعة والتجارة وجامعة الأزهر، وسوف يتم قبول طلبات التقديم اعتباراً من يوم السبت الموافق 21 يوليو 2018 ولمدة شهر من هذا التاريخ من خلال الموقع الرسمي لأكاديمية البحث العلمي www.asrt.sci.eg ،ويهدف البرنامج القومى للحاضنات التكنولوجية بالأكاديمية إلي احتضان رواد الأعمال التكنولوجيين والمبتكرين وتقديم الدعم المادى والفنى والتدريب ودراسات الجدوى والتسجيل لتميكن المبتكر من الوصول بفكرته شركة تكنولوجية ناجحة، وسيخضع جميع المتقدمين من خلال الموقع لمعسكر تدريبي بالمجان، والذي سوف يُعلَن عنه بعد انتهاء التسجيل ويحاضر فيه عدد من المتخصصين للمساعدة في التدريب علي كيفية إعداد الفكرةومبادئ ريادة الأعمال وسيحصل المشاركون علي شهادة معتمدة من الحاضنة بحضور المعسكر، والفرق الفائزة بعد الانتهاء من التدريب من خلال لجان التحكيم ستحصل على منحة احتضان من أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا ودعم فنى ولوجيستي يصل إلي 200 ألف جنيه للشركة الواحدة.

وأضاف صقر، أن الدور الكبير الذي تقوم به الأكاديمية في دعم المجتمع العلمي في نشر ودعم ثقافة الابتكار والإبداع في كل ربوع الجهورية لايتحقق إلا من خلال الشراكة مع مختلف المؤسسات والجهات العلمية والأكاديمية والبحثية وعلى رأسهم الجامعات المصرية ولذلك كانت الشراكة مع جامعة الأزهر؛ لتحقيق الأهداف المشتركة للجهتين، ويأتي إنشاء الحاضنة ضمن توجيهات وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور خالد عبد الغفار، بضرورة ضم شركاء جدد إلى برنامج الحاضناتالتكنولوجية انطلاق لتغطية معظم الأقاليم المصرية والتخصصات التكنولوجية، ودعم سيادته للبرنامج بهدف التوسع في جميع أنحاء مصر لدعم الشركات الناشئة المبتكرة في مختلف المجالات وخلق بيئة للتواصل بين رواد الأعمال والمستثمرين والتوجيه عن طريق برنامج مكثف مدته من ستة أشهر لسنة، تخضع من خلاله الشركات الناشئة التي يتم تأهيلها لتدريب مكثف يتركز حول تطوير نموذج العمل التجاري، وبناء قاعدة بيانات للعملاء وخطة التسويق وتصميم العلامة التجارية والتخطيط المالي للشركة، بالإضافة إلى إتاحة فرصة للتواصل مع أكثر من 100 من المتخصصين في التوجيه، حيث بدأت أكاديمية البحث العلمي برنامجاً طموحًا وهو البرنامج القومي للحاضنات التكنولوجية “انطلاق” منذ عام 2016 وذلك كخطوة فعالة لتحقيق إحدى أهداف الدولة في استراتيجيةالعلوم والتكنولوجيا2030 وهو “تهيئة بيئة مشجعة وداعمة للعلوم والتكنولوجيا والابتكار”، وتشجيع تطبيق مخرجات البحث العلمي وتعميق التصنيع المحلى، وقد بلغ عدد الحاضنات التكنولوجية حتى الآن 17 حاضنة بتمويل 44 مليون جنيه حيث يتم احتضان أكثر من 83 شركة منذ عام 2016 وحتي الآن وتم تخريج 40 شركة تكنولوجية ناشئة بالفعل تعملفعلیاً فی السوق المحلی والخارجی ما بین استثمارات وتمویل ذاتی، وقد اتاح برنامج انطلاق اکتر من 240 فرصه عمل إلی الآن لشباب المبتکرین ورواد الاعمال