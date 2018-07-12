أكاديمية البحث العلمي : الخميس القادم التصفيات النهائية لمسابقة الجدران المتساقطة العالمية ببيت السناري

المستقلة – القاهرة – وليد الرمالي



مصر تحتل المرتبة الرابعة في مسابقة الجدران المتساقطة من حيث عدد المتقدمين



ستقام الخميس القادم التصفيات النهائية لمسابقة “مختبر الجدران المتساقطة”في موسمها الخامس ببيت السناري حيث سيتنافس 15 متسابق على المركز الأول الذي سيحظى برعاية كاملة للسفر إلى برلين فينوفمبر القادم للتنافس على مستوى دولي في المسابقة الدولية للجدران المتساقطة بالإضافة إلى حضور المؤتمر الدولي للجدران المتساقطة بحضور عدد من رجال الصناعة والعلماء والباحثين، وتعد هذه المسابقة تعاون مشترك بين أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا والهيئة الألمانية للتبادل الثقافي (DAAD)والغرفة الألمانية العربية للصناعة والتجارة وذلك تحت رعاية جمعية مصر الخير وإبداع مصر. وقد ارتفع عدد المختبرات الخاصة بالمسابقة في العالم من 68 في العام الماضي إلى 88 في العامالحالي، وقد احتلت مصر المرتبة الرابعة على مستوى العالم من بين 88 مختبر من حيث عدد المتقدمين للمسابقة، حيث أن مسابقة مختبر الجدران المتساقطة (Falling Walls Lab) هو شكل ملهم ومتعدد التخصصات للمواهب المتميزة حيث يوفر الفرصة للشباب الأكاديميون المتميزون ورجال الأعمال والمتخصصون من جميع التخصصات (الزراعة، الطب، الاقتصاد، الهندسة إلى العلوم الإنسانية) لتبادل أفكارهم الرائدة من خلال تقديمهافي ثلاث دقائق على خشبة المسرح لإثبات قدراتهم أمام لجنة التحكيم المكونة من أعضاء متميزين لهم خبرة في مجالات التخصص ذات الصلة.

وتهدف المسابقة إلي دعم الحوار المتعدد التخصصات والتعاون الدولي، وربط المبتكرين الطموحين وكبار الباحثين وإيجاد طرق جديدة ومستدامة للتواصل العلمي إلي جانب أنها توفر للمتسابق رؤى من قِبل المشاركين الآخرين، وصانعي القرار من الشركات الرائدة في مجال الابتكار والممثلينالمتميزين للمؤسسات العلمية .

وسيحصل الفائز علي رعاية كاملة للسفر والمشاركة ليمثل مصر في المرحلة الكبرى من المسابقة الدولية “الجدران المتساقطة” ببرلين في نوفمبر حيث يجمع “فينالي” 100 مشارك، ليحصل كل من وصل للنهائيات علىالفرصة لعرض أعماله البحثية أو فكرته أمام لجنه عليا من النخبة علي المستوي الأكاديمي والبحثي والتجاري.

ومن الجدير بالذكر إنه تم إجراء أول مختبر للجدران المتساقطة في عام 2011 في برلين وبعد النجاح الكبير الذي حققه،قامت مؤسسة الجدران المتساقطة بتمديد شكلها على نطاق عالمي في عام 2012. ومنذ ذلك الحين، تجري المختبرات الدولية في مدن نابضة بالحياة حول العالم على مدار العام. وحتى الآن تم إجراء مختبرات الجدران المتساقطة في حوالي 51 دولة