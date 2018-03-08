أقوى 10 نساء عربيات خارج بلدانهن

نعمت شفيق

احتلت المصرية نعمت شفيق المرتبة الأولى، وحصدت لقب أقوى امرأة عربية في العالم. فبالإضافة إلى مسيرتها العملية الطويلة، تحتل شفيق مركز نائب محافظ بنك انكلترا وعضو بنك انكلترا في لجنة السياسة النقدية. وهي تحمل الجنسيتين البريطانية والأميركية بالإضافة إلى المصرية.

أمل كلوني

في المرتبة الثانية، جاءت اللبنانية – الانكليزية أمل علم الدين كلوني التي تعمل كمحامية في مكتب دوتي ستريت تشامبرز، وهي متخصصة في القانون الدولي وحقوق الانسان. كما انها متزوجة من النجم العالمي جورج كلوني.

نائلة حايك

أما المرتبة الثالثة، فكانت من نصيب سيدة الأعمال اللبنانية- السويسرية نائلة حايك، ابنة رجل الأعمال نيكولا حايك، وهي المؤسس والرئيس التنفيذي ورئيس مجموعة سواتش السويسرية.

مريم الخمري

الخمري احتلت المرتبة الرابعة من بين أقوى النساء العربيات في العالم. وهي عملت كوزيرة العمل في حكومة رئيس الوزراء مانويل فالس، وكانت عضوة في المجلس الوطني للحزب الاشتراكي الفرنسي.

نجاة فالو بلقاسم

في المرتبة الخامسة، جاءت السياسية الفرنسية ذات الأصول المغربية نجاة فالو بلقاسم، حيث تم تعيينها وزيرة لحقوق المرأة والمدنية والشباب والرياضة في حكومة مانويل فالس، ثم عينت وزيرة التربية الوطنية والتعليم العالي والبحث في حكومة فالس الثانية.

رولا غني

جاءت المرتبة السادسة من نصيب السيدة الأولى الحالية لأفغانستان رولا غني اللبنانية الأصل، وهي زوجة الرئيس الحالي لأفغانستان أشرف غني. وتعتبر من أكثر الأشخاص المؤثرين في العالم.

ريم عكرا

إحتلت مصممة الأزياء اللبنانية ريم عكرا المرتبة السابعة، التي هاجرت إلى الولايات المتحدة الأميركية لتدرس في معهد الأزياء والتكنولوجيا في مدينة نيويورك، لتطلق في العام 1977 مجموعة لفساتين الزفاف التي أعجبت الكثيرين، وخولتها لتكون من بين أشهر الصممين.

آية بدير

المرتبة الثامنة من بين النساء العربيات الأقوياء احتلتها الفنانة الإبداعية والمهندسة اللبنانية- الكندية آية بدير، التي هي أيضاً المؤسسة والرئيس التنفيذي لشركة ليتل بيتس.

هالة غوراني

الصحفية الأميركية هالة غوراني من اصل سوري لأبوين سوريين هاجرا إلى أميركا. تعمل في المكتب الرئيسي لـ”سي ان ان”، في أتلانتا، جورجيا. وكانت تعمل سابقاً في مكتب لندن كمذيعة لبرنامج “عالمك اليوم”.

خديجة أريب

وفي المرتبة العاشرة، جاءت المغربية خديجة أريب التي ترأست البرلمان الهولندي، حيث أنها المرة الأولى التي تترأس فيها هولندية من أصل مغربي البرلمان.