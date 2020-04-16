أقوى 10 جوازات سفر في زمن كورونا

المستقلة /يعيش 93٪ من سكان العالم في بلدان تفرض قيودا على السفر جراء تفشي فيروس كورونا المستجد.

ومع ذلك يفيد مبتكر مؤشر “هينلي”، الذي يقيّم جوازات السفر الأكثر ملاءمة للسفر بشكل دوري، كريستيان كالين بأن اليابان ما زالت تحتفظ بمركزها في الصدارة مع دخولنا الربع الثاني من عام 2020، وفق شبكة “سي إن إن”.

واحتلت سنغافورة المركز الثاني، كما تعادلت ألمانيا وكوريا الجنوبية في المركز الثالث.

انضمت لوكسمبورغ وإسبانيا إلى إيطاليا وفنلندا في المركز الرابع، بينما احتلت النمسا المركز الخامس مع الدنمارك. ويتم تحديث المؤشر على مدار العام، وذلك عندما تدخل بعض التغييرات في سياسات التأشيرة حيز التنفيذ.

وكانت هذه الظروف غير المسبوقة، جراء تفشي فيروس كورونا المستجد، قد أثرت على قوة جوازات السفر التابعة لبعض البلدان.

وأوضح كالين: “انظر إلى إسبانيا، أو أي دولة أخرى تفرض إغلاقاً كاملاً. في السابق، كان لدى المواطن الإسباني أحد أفضل جوازات السفر في العالم من حيث السفر من دون تأشيرة”.

ويرى كالين أن الوباء لن يكون له تأثير طويل المدى على مؤشر جوازات السفر، مرجحاً أن الأوضاع ستعود إلى طبيعتها. وبدوره، يتساءل ما إذا الأمن الصحي سيكون أحد العوامل الكبيرة المتعلقة بالإعفاءات من التأشيرة.

يقول كالين إن مؤشر جودة الجنسية، الذي طوره أيضاً، هو أكثر تعقيداً، بحيث يغطي الناتج المحلي الإجمالي، والتنمية البشرية، والسلام الداخلي، وحقوق الاستيطان.

تحتل اليابان المرتبة الأولى في مؤشر الجوازات والولايات المتحدة المرتبة السابعة، لكن مؤشر جودة الجنسية يضعهما في المرتبة 26 والمرتبة 25 على التوالي.

وبالنسبة لتداعيات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، فربما “لن يكون هناك الكثير من التغيير” على مؤشر الجوازات، كما يقول كالين.

ولكن، من المرجح أن تخسر بريطانيا بشكل ملحوظ على مؤشر جودة الجنسية.

وهذه قائمة بأفضل جوازات السفر لعام 2020:

1- اليابان (191 وجهة)

2 – سنغافورة (190 وجهة)

3- كوريا الجنوبية وألمانيا (189 وجهة)

4 – إيطاليا، وفنلندا، وإسبانيا، ولوكسمبورغ (188 وجهة)

5- الدنمارك والنمسا (187 وجهة)

6 – السويد، وفرنسا، وأيرلندا، وهولندا، والبرتغال (186 وجهة)

7- الولايات المتحدة، والمملكة المتحدة، وبلجيكا، والنرويج، وسويسرا (185 وجهة)

8 – جمهورية التشيك، واليونان، ومالطا، ونيوزيلندا (184 وجهة)

9 – كندا وأستراليا (183 وجهة)

10- هنغاريا (182 وجهة)