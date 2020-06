عضلات جسم الإنسان وظائف العضلات أقوى عضلة في جسم الإنسان أضعف عضلة في جسم الإنسان جهازك العضلي مسؤول عن حركة جسمك، حيث يرتبط بعظام الجهاز الهيكلي حوالي 700 عضلة تشكل ما يقرب من نصف وزن الجسم، فكل عضلة من هذه العضلات عضو منفصل مكون من أنسجة العضلات الهيكلية والأوعية الدموية والأوتار والأعصاب، سنتعرف في هذا المقال على عضلات جسم الإنسان، ووظائف العضلات، وأقوى عضلة في جسم الإنسان، وأضعف عضلة في جسم الإنسان.

عضلات جسمك ليست نوعاً واحداً بل ثلاثة أنواع سنتعرف عليها في هذه الفقرة [1]:

العضلات اللا -إرادية: توجد العضلات اللا إرادية داخل الأعضاء مثل المعدة والأمعاء والأوعية الدموية لهذا تسمى العضلات الحشوية، وهذه العضلات لا إرادية لأنه يتحكم بها الجزء اللا واعي من الدماغ كما تسمى هذه العضلات بالعضلات الملساء لأنها ناعمة وملساء عند رؤيتها تحت المجهر، وهو عكس عضلة القلب والعضلات الهيكلية. عضلة القلب: توجد عضلة القلب فقط في القلب، وهي مسؤولة عن ضخ الدم في جميع أنحاء الجسم، وهي عضلة لا إرادية لأنه لا يمكنك التحكم بها بوعي، فبينما تضبط الهرمونات والإشارات من الدماغ معدل الانقباض، تحفز عضلة القلب نفسها على الانقباض، تكون خلايا أنسجة عضلة القلب مخططة -أي أنها تظهر خطوط فاتحة وداكنة عند عرضها تحت المجهر الضوئي. العضلات الهيكلية: هي العضلات الإرادية الوحيدة في جسم الإنسان، يتحكم بها الجزء الواعي من الدماغ، فكل فعل جسدي يقوم به الشخص بوعي (مثل التحدث أو المشي أو الكتابة) يتطلب عضلات هيكلية. وظيفة العضلات الهيكلية هي التعاقد لتحريك أجزاء من الجسم أقرب إلى العظم الذي ترتبط به العضلة. ترتبط معظم عضلات الهيكل العظمي بعظمتين عبر مفصل، لذلك تعمل العضلات على تحريك أجزاء من هذه العظام بالقرب من بعضها البعض، وتسمى هذه العضلات بالعضلات الهيكلية لارتباطها بالهيكل العظمي.

وظائف العضلات

تنبع أهمية العضلات في جسمك من الوظائف المهمة التي تلعبها ومن هذه الوظائف [1]:

الحركة: وهي الوظيفة الرئيسية للجهاز العضلي، فالعضلات هي الأنسجة الوحيدة في الجسم التي لديها القدرة على الانقباض وبالتالي تحريك الأجزاء الأخرى من الجسم. الحفاظ على وضعية الجسم: ترتبط هذه الوظيفة بالوظيفة التي قبلها، فغالباً تنقبض العضلات لإبقاء الجسم ساكناً أو في وضع معين. تتمتع العضلات المسؤولة عن وضعية الجسم بأكبر قدر من التحمل لجميع عضلات الجسم، فهي تحمل الجسم طوال اليوم دون تعب. حركة المواد داخل الجسم: أيضاً تتعلق هذه الوظيفة بالحركة، حيث تكون عضلات القلب والعضلات مسؤولة في المقام الأول عن نقل المواد مثل الدم أو الطعام من جزء من الجسم إلى جزء آخر. توليد حرارة الجسم: نتيجة لمعدل الأيض المرتفع لانقباض العضلات، ينتج نظامك العضلي قدراً كبيراً من الحرارة المفقودة، حيث تنتج العديد من تقلصات العضلات الصغيرة داخل الجسم حرارة الجسم الطبيعية، وعندما تتقلص هذه العضلات أكثر من المعتاد، تؤدي هذه التقلصات الإضافية إلى ارتفاع درجة حرارة الجسم والتعرق.

أقوى عضلة في جسم الإنسان

قد يخطر ببالك السؤال التالي: ما هي أقوى عضلة في جسم الإنسان؟ في الواقع لا يوجد إجابة واحدة على هذا السؤال، بل هناك عدة أجوبة تختلف باختلاف مقياس القوة المعتمد فهناك قوة مطلقة (أقصى قوة)، قوة ديناميكية (حركات متكررة)، قوة مرنة (تمارس القوة بسرعة)، وقوة تحمل (تحمل التعب)، وسنعرض فيما يلي العضلات التي تم اعتبارها الأقوى بناءً على تعريفات القوة المختلفة حسب التسلسل الهجائي لهذه العضلات باللغة الإنجليزية [

عضلات العين الخارجية (External Muscles of the Eye): تتحرك عضلات العين باستمرار لإعادة ضبط أوضاع العين. فعندما يتحرك رأسك، تقوم العضلات الخارجية بتعديل موضع العين باستمرار للحفاظ على نقطة ثابتة. ومع ذلك، فإن العضلات الخارجية للعين عرضة للإرهاق. فإذا قرأت في كتاب لمدة ساعة فستقوم العيون بحوالي 10000 حركة متناسقة. الأرداف (Gluteus Maximus): أكبر عضلة في جسم الإنسان، وهي كبيرة وقوية لأنه لديها وظيفة الحفاظ على جذع الجسم في وضع منتصب. وهي العضلة الرئيسية المضادة للجاذبية التي تساعدك في صعود الدرج. القلب (Heart): أقوى عضلة في العمل هي القلب، حيث يضخ القلب 2 أونصة (71 غراماً) من الدم في كل نبضة قلب، كما يضخ القلب يومياً 2500 جالون (9450 لتراً) على الأقل من الدم، إضافةً إلى ذلك يمتلك القلب القدرة على النبض أكثر من 3 مليارات مرة في حياة الشخص. الماضغة (Masseter): أقوى العضلات قياساً بوزنها، فهي تعمل مع جميع عضلات الفك، حيث تغلق الأسنان بقوة تصل إلى 55 رطلاً (25 كيلو غرام) على القواطع أو 200 رطل (90.7 كيلو غرام) على الأضراس. عضلات الرحم (Muscles of the Uterus): يقع الرحم في منطقة الحوض السفلية، وتعتبر عضلاتها قوية لأنها تنقبض لدفع طفل عبر قناة الولادة. تفرز الغدة النخامية هرمون الأوكسيتوسين الذي يحفز الانقباضات. النعل Soleus)): العضلات التي يمكن أن تسحب بأعظم قوة هي النعل، الموجود تحت عضلة الساق، فهو مهمٌ جداً للمشي والجري والرقص. تعتبر عضلة قوية جداً إلى جانب عضلات الساق لأنها تسحب قوة الجاذبية لإبقاء الجسم منتصباً. لسان (Tongue): عمل عضلة اللسان شاق، فاللسان يتكون من مجموعات من العضلات وهو مثل القلب يعمل دائماً. يساعدك اللسان في عملية خلط الأطعمة، كما يتحرك لسانك لتشكيل الحروف حتى تتمكن من النطق، كما يحتوي اللسان على لوز لسانية تقوم بتصفية الجراثيم، وحتى عندما تنام، يدفع اللسان باستمرار اللعاب إلى أسفل الحلق.

أضعف عضلة في جسم الإنسان

ما هي أضعف العضلات في جسمك؟ سؤال وجيه قد يخطر ببالك بعدما تعرفت على أقوى عضلة في جسمك، في الواقع أضعف عضلة هي عضلة غشاء الطبل (Stapedius) الموجودة في الأذن، فهذه العضلة تعدل توصيل الصوت وهي منعكس الصوت الأساسي في الجسم [3].

على الرغم من تعدد المقاييس التي تحكم قوة عضلة من عضلاتك مقارنةً بغيرها، إلا أن مقياس الضعف على ما يبدو كان أسهل، فطبلة الأذن هي العضلة الأكثر ضعفاً، لذا يجب الحذر كثيراً كي لا تتأذى بأي شكل من الأشكال لأنها إذا تأذت فقد تسبب لك فقدان السمع لا سمح الله.