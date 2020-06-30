أقنعة للبشرة يمكنك تحضيرها بنفسك

مع استمرار فرض العزل الصحي في العديد من الدول وتخفيفه في دول أخرى، تحتاج الكثير من النساء إلى وسائل طبيعية للعناية بالبشرة والمشاكل التي تتعرض لها.

وفيما يلي مجموعة من الأقنعة التي يمكن تحضيرها في المنزل للعناية بأنواع البشرة المختلفة، بحسب صحيفة نيويورك بوست الأمريكية:

للبشرة الدهنية

اخلطي ملعقة كبيرة من السكر واللبن الزبادي العادي والعسل ومسحوق الكاكاو لصنع عجينة متماسكة، وضعي طبقة سميكة على جهك واتركيها لمدة 15 إلى 20 دقيقة. وللحصول على تقشير إضافي، بللي يديك واستخدمي حركة دائرية لفرك وجهك قبل شطفه.

يسحب السكر الرطوبة ويعمل كمرطب طبيعي لإعطاء البشرة وهجاً طبيعياً، في حين أن الزبادي مرطب طبيعي للبشرة ويساعد على الاحتفاظ بالرطوبة، والعسل مضاد للبكتيريا، بينما الكاكاو غني بمضادات الأكسدة ويساعد على وقاية البشرة من الشيخوخة المبكرة.

للبشرة الجافة

اهرسي نصف ثمرة أفوكادو ونصف موزة وملعقة كبيرة من زيت عباد الشمس والقليل من عصير الرمان لصنع عجينة سميكة وناعمة. ضعي طبقة سميكة من هذه العجينة على وجهك واتركيها لمدة 20 دقيقة، ثم اشطفيها بالماء الفاتر.

الزيوت الطبيعية في الأفوكادو يمكن أن تخترق الجلد لتغذية وترطيب وتنعيم البشرة.

لعلاج البثور

اخلطي كوباً من اللبن الزبادي العادي مع نصف كوب من الفراولة المهروسة ونصف كوب من دقيق اللوز وملعقة من خل التفاح. ضعي طبقة سميكة من الخليط على وجهك واتركيها لمدة 15 إلى 20 دقيقة قبل شطفها بالماء العادي.

للالتهابات وانتفاخات الجلد

ابشري ملعقة كبيرة من الزنجبيل الطازج في وعاء واخلطيها جيداً مع نصف كوب من زيت جوز الهند و ملعقة كبيرة من اللوز. وزعي الخليط على وجهك بحركات دائرية لتقشير إضافي، ثم اشطفيه جيداً بماء فاتر.

يقلل الزنجبيل من الانتفاخات ويزيد الكولاجين في البشرة، بينما يقشر اللوز الجلد ويحفز الجهاز اللمفاوي.

للمسام المسدودة

قصي عدة قطع من ورق التواليت إلى مربعات ومثلثات صغيرة وضعيها جانباً، ثم اخفقي بياض بيضة بشكل جيد، واعصري ليمونة واحدة فوق الخليط واستمر في الخفق. بعد ذلك استخدمي فرشاة مكياج أو فرشاة طلاء صغيرة لتوزيع الخليط على وجهك كل قسم على حدة، ثم ضعي قطع ورق التواليت المناسبة على كل قسم. وبمجرد تغطية وجهك بالكامل، اتركي القناع يجف تماماً، ثم أزيلي قطع ورق التواليت واغسلي وجهك بشكل جيد.