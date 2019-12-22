“أفيخاي ادرعي” يوجه رسالة إلى محمد صلاح
المستقلة / بعثت إسرائيل رسالة عاجلة إلى اللاعب المصري الدولي، محمد صلاح، في أعقاب فوزه بأحسن لاعب في بطولة العالم للأندية، التي أقيمت في قطر، الأسبوع الماضي.
ونشر أفيخاي أدرعي، المتحدث الرسمي باسم الجيش الإسرائيلي، تغريدة جديدة له على حسابه الرسمي على “تويتر”، مساء اليوم، الأحد، هنأ فيها صلاح بفوز فريقه ليفربول الإنجليزي ببطولة كأس العالم لكرة القدم للأندية 2019.
أهنئ #محمد_صلاح بمناسبة فوز فريقه #ليفربول مبارح في #كأس_العالم_للأندية 2019، في #قطر.
كل الاحترام، وبنستناك تيجي تلعب هون في #اسرائيل عن قريب! pic.twitter.com/4ecIvYDXgM
— افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) December 22, 2019
وقال أدرعي لصلاح: كل الاحترام، وبنستناك تيجي تلعب هون في إسرائيل عن قريب!
ويشار إلى محمد صلاح، قاد فريقه للتتويج بلقب كأس العالم للأندية، عقب التغلب على فريق فلامنجو البرازيلي، بهدف دون رد، في نهائي البطولة التي استضافتها العاصمة القطرية، الدوحة، أمس السبت.
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