أفضل 5 تطبيقات للواقع الافتراضي و التطبيقات الواقعية المعززة للمهندسين المعماريين

المستقلة… م. حنان الفلوجي / أصبح الواقع الافتراضي و ادوات الواقع المعززة لصناعة AEC أفضل بشكل متزايد و أكثر تحسنا .

و مع استمرار انخفاض الاسعار ، هناك عدد قليل من الاسباب التي تجعل كل مهندس معماري ، مقاول ، مصمم ، و مالك لا يستخدم شكلا من اشكال الواقع الافتراضي في احياء مشاريعهم .

و من كونها حداثة قبل بضع سنوات الى ان اصبحت حلول AR/ VR ببطء وسيلة تحول الطريقة التي يتواصل بها المحترفون في صناعة AEC مع المحتوى .

و لكن أيضا المنتجات و المجالات ذات الصلة ببناء الفضاء اصبحت ادوات AR/ VR معيار الصناعة التي توفر التكرار السريع و فرصة لتحسين التصاميم بالتعاون مع العملاء و الزملاء .

Story board VR

هي أداة اولية للنماذج و التصور يمكن استخدامها من قبل المهندسين المعماريين و المهندسين في AEC و الفنانين المبدعين .

تتيح هذه الاداة للمستخدم سحب الاصول ثنائية الابعاد و ترتيبها و توسع نطاقها و تحريكها ، و قام المبدعون من Story board VR من شركة التصميم Artefact بتصويره للاستخدام الداخلي الخاص بهم لمشاريع VR التي عملوا عليها ، و ابتكروا ادواتهم الخاصة لتجارب الواقع الافتراضي بسرعة و سهولة .

و يمكنك انشاء و تحميل رسومات شفافة و خرائط بيئة من أدوات الرسم الحالية الى Story board VR ، ثم تحديد الاصول الخاصة بك و انشاء لوحة العمل .

و تتيح سهولة الاستخدام للمصممين تبادل الافكار و الحصول على الملاحظات في وقت مبكر من عملية التصميم ، و يتميز Story board VR أيضا بشرائح مشاهد متسلسلة توفر شيئا مثل اصدار VR Power Point .

ARKi

هي خدمة تصور الواقع المعزز في الوقت الحقيقي للنماذج المعمارية ، أذ انه يدمج تقنية AR في الهندسة المعمارية من خلال توفير نماذج ثلاثية الابعاد بمستويات متعددة التفاعل لأغراض التصميم و العرض التقديمي .

و يمكن استخدام ARKi على أي جهاز يعمل بنظام Android /iOS أي انها ببساطة تراكب النماذج الثلاثية الابعاد على خطط الارضية ثنائية الابعاد ، و لكنها توفر ايضا العديد من الوظائف التفاعلية الاخرى ، بما في ذلك تحليل الظل في الوقت الفعلي ،و اختيار المواد ويمكن للمستخدم التقاط و تسجيل طرق عرض مخصصة للنماذج بتنسيق ثلاثي الابعاد و مشاركة محتواها عبر البريد الالكتروني او الوسائط الاجتماعية ببضع نقرات .

Smart Reality

يعد تطبيقا واقعيا للجوال يستخدم كاميرا الجهاز المحمول لتركيب نموذج BIM تفاعلي على خطط الانشاء المطبوعة لانشاء تصورات ثلاثية الابعاد للمشاريع ، فهو يتيح للمستخدم تكبير و عرض الطبقات الهيكلية بلمسة و الانتقال خلال مراحل المشروع بمرور الوقت و تسجيل الصور و الفيديو من خلال التجربة ، و يمكن للمستخدم انشاء حساب مجاني لتحميل خطط ثنائية الابعاد و الحصول على خطط و نماذج ثلاثية الابعاد مطابقة لعرض الاسعار .

و يتوفر تطبيق Smart Reality ايضا في اصدار VR و تم تطويره بواسطة فريق Labs R&D JB knowlege ، و يتيح هذا الاصدار للمستخدم امكانية ايسر فعليا في بناء النماذج بأستخدام حلول الواقع الافتراضي مثل Oculus Rift Google Project Tange ،Samsung Gear

Pair

استخدم Visidraft ، Pair سابقا رؤية الكمبيوتر الخاصة و تقنيات الواقع المعزز لبناء تطبيق .

و الذي يسمح للمهندسين المعماريين بسحب و اسقاط نماذج ثلاثية الابعاد للاثاث و الاجهزة الاستهلاكية في تصميماتهم بأستخدام اجهزة iphone و ipad و يضم الان كتالوجها من النماذج و الاصول اكثر 200 من منتجات الاثاث المنزلي و المكتبي من مصنعي Fortune 500 مع اضافة منتجات جديدة كل يوم .

بعد اطلاق تطبيقهم رأت الشركة ان نسبة كبيرة من نموهم كانت قادمة من شركات تصنيع المفروشات و الاجهزة ان ما يجعل Pair مختلفا عن حلول AR الاخرى تركيزه على المنتجات و المستهلكين فهو يتيح للمستخدم التجول الفعلي حول منتج ثلاثي الابعاد كم هو الحال في مساحات المكاتب الخاصة بهم .

Fuzor

هو تطبيق تجسيد في الوقت الفعلي يتكامل مع Revit تستخدم التقنية المصممة من قبل Kalloc Studios لتصميم اللعبة و تقدم رابطا مباشرا ثنائي الاتجاه مع Revit مما يتيح للمستخدم التنقل حول معلومات BIM و تصورها و التعليق عليها و فحصها ، بالأضافة الى مزامنة التغيرات بين الاداة .

الرابط المباشر هو ما يسمح ل Fuzor بالتحديث الفوري للتعديلات التي تم اجراؤها في ملف Revit و تعكسها ، و هو يدعم القياسات المختلفة و تحليل الصدام ، و تحليل الاضاءة ، و عرض المقطع العرضي و قطع المقاطع و تجسيد الفيديو مع تضمين معلومات BIM.

للتعاون مع مواقع البناء يدعم :BIM Solution و اجهزة BIM عبر Google Drive او Drop box

و يوفر Fuzor حاليا دعما لملفات Rivet ،ArchiCad،Rhinoceros ، Navis works ، Navis works ، FB X او DS-3