أفضل 10 وظائف مضمونة مالياً خلال كورونا

المستقلة /مع انتشار فيروس كورونا العام الحالي تضررت العديد من القطاعات لخسائر هائلة بسبب فرض القيود للحد من انتشار الوباء، وتسبب الوباء في الكثير من الأضرار أهمها ارتفاع البطالة عالمياً حيث أصبح الشخص يبحث عن وظيفة تضمن له الدخل.

الصيدلاني

الصيدلاني: تتمثل مهنة الصيدلاني بأنه الشخص الملم بالأدوية ويعمل على صرف الأدوية المكتوبة في الوصفات الطبية. وفترة أزمة كوفيد 19 توجه العديد من الأشخاص إلى الصيدليات ليس فقط لشراء الأدوية ولكن لشراء المكملات والفيتامينات وكل ما يحتاجونه. وكانت من أكثر المهن المطلوبة في سوق العمل حيث كان يوجد خدمة توصيل حتى فترة الإغلاق، مما جعلها من أكثر المهن أماناً ماليا أثناء هذه الأزمة.

الممرض

الممرض: تتضمن هذه المهنة أن الشخص المسؤول يقوم بجميع المراحل التمريضية أثناء تواجد المرضى، أي أنه يقوم بالعديد من المهام ويعتبر أحيانا بمثابة مساعد للطبيب. ومع انتشار فيروس كورونا كانت هذه المهنة الأكثر تعباً و إرهاقاً للأشخاص العاملين بها والأكثر تعرضاً للمخاطر لعدم توفر الوقاية الكافية لكنها من أكثر الوظائف أماناً مالياً.

الطبيب النفسي

الطبيب النفسي: هو الشخص الذي يقوم بعلاج الاضطرابات النفسية. وفي أثناء انتشار الوباء أصبح العديد من الناس بحاجة لرؤية طبيب نفسي نتيجة الضغوط التي تعرضوا لها أثناء فترة الحجر والقيود التي فرضت ومنعت أي شكل من أشكال الترفيه أو حتى رؤية الأحبة، والخوف من المجهول نظراً لعدم توفر علاج لهذا الفيروس، لهذا صنفت هذه المهنة من أكثر المهن المضمونة مالياً أثناء انتشار الفيروس.

سائق التوصيل

سائق التوصيل: هي وظيفة تدخل في قطاعات مختلفة منها المطاعم ومكاتب الشحن وغيرها من القطاعات. وهو المسؤول عن تسليم المنتج أو السلعة بأمان وكفاءة إلى الموقع المحدد في الإطار الزمني المطلوب. ومع فرض الإغلاقات أثناء انتشار الفيروس أصبحت مهنة خدمة التوصيل منتشرة كثيراً ومن أفضل الوظائف من ناحية الاستقرار المالي .

المبرمج

المبرمج: تتمثل مهنة المبرمج بتطوير البرامج عن طريق لغات البرمجة بطريقة تلبي احتياجات الزبون. وفي أثناء الإغلاقات تحول عمل العديد من الشركات إلى العمل عن بعد، وهذا العمل يحتاج إلى مبرمج لتسيير الأعمال، لذلك أصبحت هذه المهنة منشرة ومضمونة مالياً.

مطور الويب

مع تحول العديد من الشركات للعمل عن بعد أثناء انتشار فيروس كورونا،ازدادت حاجة الشركات إلى مواقع الانترنت، لذلك انتشرت مهنة مطور الويب حيث يقوم الشخص على تطوير تطبيقات الشبكة العنكبوتية العالمية (أو الويب) لذلك أصبحت من أكثر الوظائف طلبا وضماناً مالياً.

خبير الأمن السيبراني

خبير الأمن السيبراني: في ظل أزمة كوفيد19 أصبحت الحاجة ملحة لتقديم الكثير من الخدمات عبر الإنترنت بشكل صارم، مما جعل الحاجة إلى حماية أجهزة الكمبيوتر والبيانات من السرقة أو القرصنة أو التلف أمرًا كبيرًا، وهذا جعل خبراء الأمن السيبراني أحد الوظائف الآمنة ماليًا خلال COVID-19.

محرر أخبار

محرر أخبار: بعد انتشار فيروس كورونا أصبح العالم مهتم بأي مصدر للأخبار، لذلك كان لا غنى عن محرري الأخبار في هذه الأوقات غير المسبوقة.

موظف حكومي : حاولت الحكومات إظهار سيطرتها على الوباء وقدرتها على التغلب مالياً على هذه الأزمة المالية، حيث ينعم موظفو الحكومات بمستويات عالية من الاستقرار المالي خلال جائحة COVID.