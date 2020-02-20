أفضل 10 نباتات مقاومة تعيش في الاماكن منخفضة الاضاءة

المستقلة… م. حنان الفلوجي / مع تزايد حجم المنازل والشقق ، كان هناك دافع متزايد لدمج أنواع النباتات في المساحات الداخلية. ولكن ما نوع النباتات التي يجب استخدامها في بيئة تفتقر إلى الضوء الطبيعي الوفير؟ستجد بعض الاقتراحات للأنواع الموصى بها للبيئات المظللة أو شبه المظللة ، وهو تمييز مهم بشكل خاص عندما نتحدث عن المساحات الداخلية التي تتلقى القليل من أشعة الشمس.

تحتوي معظم هذه الأنواع على أوراق شجر أكثر سمكًا وأكثر مقاومة ، بلون قريب من الأخضر الداكن ، لكنك ستجد أيضًا بعض الزهور التي تعيش بشكل فعال في البيئات المظلمة. من الضروري تحليل خصائص كل نوع بعناية ؛ سيحتاج البعض إلى أشعة الشمس بشكل متقطع ، والبعض الآخر ، في كثير من الأحيان.

إذا تم اختيارها بشكل صحيح ، يمكن دمج الغطاء النباتي كجزء أساسي من المساحة المعمارية من خلال المزارع المتكاملة أو هياكل النباتات المعلقة أو الجدران الخضراء أو الأثاث الذي يتضاعف كأواني.

أولاً يجب توضيح بعض الاحتياطات المهمة لضمان حياة نباتية داخلية أطول:

انتبه لمستوى الرطوبة عند سقي نباتاتك. تحقق مما إذا كانت التربة رطبة الملمس. لا ينبغي أن تكون الأرض غارقة أو المجففة. اعتن بأوراق الشجر ، وأزل الغبار من الأوراق بقطعة قماش مبللة. يوصى باختيار الأواني الخزفية ذات الثقوب في القاع. تجنب وضع النباتات بالقرب من المعدات الإلكترونية ، التي تنبعث منها حرارة يمكن أن تكون ضارة.

أجلونيما

شائع جدًا في البيئات السكنية ، فهو يحتوي على حوالي 50 تنوعًا مع إمكانيات غير محدودة ، من أوراق الشجر إلى بنيتها.

الاسم العلمي: Aglaonema spp

الأسماء الشعبية: Aglaonema ، دائمة الخضرة الصينية

العائلة: اراساي

المناخ: الاستوائية ، المحيط ، شبه الاستوائية ، المدارية

الأصل: آسيا ، الفلبين ، أوقيانوسيا

الارتفاع: من ٤٠ إلى ٦٠ سنتيمتر ، من ٦٠ إلى ٩٠ سنتيمتر

السطوع: منتشر الضوء

دورة الحياة: المعمرة

Zamioculca

واحدة من أكثر النباتات مرونة ، تتكيف بشكل جيد مع أنواع كثيرة من الأماكن – حتى تلك التي تتلقى القليل من الضوء أو القليل من التهوية. ومع ذلك ، هناك توصية مهمة هي تجنب المناطق شديدة البرودة ، لأنها لا تتحمل درجات حرارة تقل عن 18 درجة مئوية.

الاسم العلمي: Zamioculcas zamiifolia

الأسماء الشعبية: Zamioculca ، زنجبار جوهرة ، مصنع ZZ ، مصنع Zuzu

العائلة: اراساي

المناخ: الاستوائية ، البحر الأبيض المتوسط ، شبه الاستوائية ، المدارية

الأصل: أفريقيا

الارتفاع: من ٤٠ إلى ٦٠ سنتيمتر

السطوع: ضوء منتشر ، نصف الظل

دورة الحياة: المعمرة

Rhapis excelsa

متوسط الحجم ، هذا النوع شائع جدًا في المساحات الداخلية للشركات أو مناطق الاستخدام الجماعي مثل غرف المباني السكنية. لا يحتاج إلى الكثير من الماء وينمو جيدًا في كل من الظل ونصف الظل.

الاسم العلمي: Rhapis excelsa

أسماء شعبية: Broadleaf Lady Palm ، بامبو بالم

العائلة: أريكاسيا

الأصل: آسيا ، الصين

سانسيفيريا

ينمو بشكل جيد للغاية في الظل المتوسط ولا يحتاج إلى ري مستمر. يجب تجنب ترطيب أوراق الشجر.

الاسم العلمي: Sansevieria trifasciata

الأسماء الشعبية: سيف القديس جورج ، لسان الأم ، مصنع الأفعى

العائلة: الهليون

المناخ: الاستوائية ، شبه الاستوائية ، الاستوائية

الأصل: أفريقيا

الارتفاع: من ٤٠ إلى ٦٠ سنتيمتر ، من ٦٠ إلى ٩٠ سنتيمتر

السطوع: نصف الظل ، شمس كاملة

دورة الحياة: المعمرة

Epipremnum aureum

هذا النوع يحتوي على مزيج جميل وخاصة من النغمات الخضراء والصفراء في أوراقه. يجب أن تكون تربتها رطبة دائمًا لتنمو بشكل صحي ، لذلك ينصح بالري المتكرر. من الناحية المثالية ، يجب إضافة ركائز للنمو أكثر ثباتا.

الاسم العلمي: Epipremnum aureum

الأسماء الشعبية: Golden Pothos ، آيفي أروم ، Money Plant

العائلة: اراساي

المناخ: الاستوائية ، المحيط ، شبه الاستوائية ، المدارية

الأصل: جزر سليمان ، أوقيانوسيا

الارتفاع: من 1.2 إلى 1.8 متر ومن 1.8 إلى 2.4 متر ومن 2.4 إلى 3.0 متر ومن 3.0 إلى 3.6 متر ومن 3.6 إلى 4.7 متر ومن 4.7 إلى 6.0 متر ومن 6.0 إلى 9.0 متر ومن 9.0 إلى 12 متر وأكثر من 12 متر

السطوع: ضوء منتشر ، نصف الظل ، شمس كاملة

دورة الحياة: المعمرة



Neoregelia

Neoregelia هو نوع من Bromeliad عالي المقاومة ، قابل للتكيف مع كل من الظل المتوسط والشمس الكاملة. تضيف أوراقها العريضة قيمة جمالية عالية وأكبر ميزة لها هي أنها تنمو بشكل جيد في البيئات المظللة أو مع الضوء الاصطناعي ، خاصة في المناطق الرطبة. يوصى بإجراء صيانة تنظيف مستمرة لتجنب تراكم المياه في مركزها.

الاسم العلمي: Neoregelia sp

الأسماء الشعبية: Neoregelia

العائلة: بروميلياكيا

المناخ: الاستوائية ، المحيط ، شبه الاستوائية ، المدارية

الأصل: أمريكا الجنوبية ، البرازيل

الارتفاع: من ٣٠ إلى ٤٠ سنتيمتر

السطوع: نصف الظل ، شمس كاملة

دورة الحياة: Perennia



Dracaena Fragans

هذا النوع لا يحتاج إلى صيانة مستمرة. تعتبر غير ملوثة لأن بعض دراسات ناسا تشير إلى أنها تساهم في القضاء على الفورمالديهايد ، الزيلين ، والتولوين من الهواء.

الاسم العلمي: Dracaena Fragrans

الأسماء الشعبية: Dracaena ، Cornstalk Dracaena ، Happy Plant

العائلة: الهليون

المناخ: الاستوائية ، البحر الأبيض المتوسط ، المحيط ، شبه الاستوائية ، المعتدلة ، المدارية

الأصل: أنغولا ، ساحل العاج ، موزمبيق ، السودان ، تنزانيا ، زامبيا

الارتفاع: من 60 إلى 90 سم ، من 90 سم إلى 1.2 متر ، من 1.2 إلى 1.8 متر ، من 1.8 إلى 2.4 متر ، من 2.4 إلى 3.0 متر ، من 3 إلى 3.6 متر ، من 3.6 إلى 4.7 متر ، من 4.7 إلى 6.0 متر ، من 6.0 إلى 9.0 متر

السطوع: ضوء منتشر ، نصف الظل ، شمس كاملة

دورة الحياة: المعمر

Samambaia

كان هذا النبات يستخدم على نطاق واسع في المنازل بين سبعينيات وتسعينيات القرن العشرين وعاد كتوجه مهم في التصميمات الداخلية المعاصرة. إنها تحتاج إلى تربة رطبة ، ويجب ألا تعرض نفسها للشمس ، ويجب أن تتجنب الرياح القوية. يحب الحصول على بعض الضوء الطبيعي. من بين الأنواع الفرعية الأكثر شيوعًا هو Nephrolepis Exaltata.

الاسم العلمي: Nephrolepis Exaltata

أسماء شعبية: السيف السرخس ، بوسطن السرخس

الأسرة: Davalliaceae

المناخ: الاستوائية ، شبه الاستوائية ، الاستوائية

الأصل: أفريقيا وأمريكا الوسطى وأمريكا الشمالية وأمريكا الجنوبية وآسيا وإندونيسيا

الارتفاع: من ٤٠ إلى ٦٠ سنتيمتر

السطوع: ضوء منتشر ، نصف الظل

دورة الحياة: المعمرة

Calatheas

هناك أكثر من 20 نوعًا من Calatheas وكلها مناسبة للمناطق ذات المساحات المظلمة الصغيرة لأنها لا تنمو جيدًا في المناطق التي توفر فيها أشعة الشمس الوفيرة. يصل ارتفاعه إلى متر واحد ، ويعتبر مصنعًا مقاومًا للغاية.

الاسم العلمي: كالاتيا زيبرينا (سيمز) ليندل.

الأسماء الشعبية: Aglaonema، Zebra Plant

العائلة: Angiospermae / Marantaceae

الأصل: البرازيلية الأصلية

Chlorophytum

صغير الحجم ، هذا النبات مناسب جدًا للبيئات الداخلية والخارجية ، حيث يمكنه التكيف مع الظل لفترات طويلة.

الاسم العلمي: الكلوروفيتوم كوموسوم

الأسماء الشعبية: مصنع العنكبوت ، زنبق سانت برنارد ، العنكبوت اللبلاب ، مصنع الشريط

العائلة: أغافاسيا

المناخ: الاستوائية ، البحر الأبيض المتوسط ، شبه الاستوائية ، المدارية

الأصل: أفريقيا ، جنوب أفريقيا

الارتفاع: من ٣٠ إلى ٤٠ سنتيمتر ، من ٤٠ إلى ٦٠ سنتيمتر

السطوع: نصف الظل ، شمس كاملة

دورة الحياة: المعمرة

