أفضل 10 أطعمة تساعدك على فقدان الوزن

المستقلة / نشر موقع تركي، تقريرا صحيا، استعرض فيه أبرز الأطعمة التي تساهم وبشكل كبير في تخفيف الوزن لدى الأشخاص.

وقال موقع “نساء ونساء” في تقرير، إن أنواع الأغذية كافة تؤثر على عملية “الأيض” بشكل مختلف، كما أن بعض الأطعمة بغض النظر عن قيمة سعراتها الحرارية، فإنها تساعد على فقدان الوزن.

ونقل الموقع عن أخصائي التغذية التركي، سيركان شاهين، أهم 10 أطعمة لها دور كبير في التخسيس.

وقال أخصائي التغذية، إن جميع العناصر الغذائية مختلفة، وتؤثر على عملية الأيض، بشكل مختلف، لذلك يجب علينا عدم النظر إلى الأطعمة المتساوية في قيمة السعرات بأنها متطابقة، وما يهمنا في الطعام والشراب الذي نتناوله ليس “السعرات الحرارية”، بل المحتوى الغذائي.

وإليك قائمة أفضل 10 أطعمة تساهم في فقدان الوزن:

الزبادي

واعتبر أخصائي التغذية، أن لبن الزبادي “الغذاء المعجزة”، ومن أبرز الأطعمة التي تحتوي على البربيوتيك، التي لها تأثير في تنظيم البكتيريا المعوية.

وأشار إلى أن البكتيريا المعوية النافعة لها دور كبير في منع الالتهابات، ومقاومة هرمون اللبتين، وهما من أكبر العقبات التي تحول دون تخفيف الوزن.

وأكد أنه يفضل شراء الزبادي “كامل الدسم” الذي يؤثر بشكل أكبر على عملية “الأيض” من الزبادي قليل الدسم “الدايت”، كما أنه يعد الأفضل من أجل التخسيس.

بذور الشيا

ولفت المختص التركي إلى أن بذور الشيا تحتوي على قيمة غذائية عالية، حيث إن 38 غراما منها تحتوي على 12 غراما من الكربوهيدرات الغنية بالألياف.

وأشار إلى أن الكمية العالية من الألياف في بذور الشيا تجعلها “غذاء التخفيف”.

وما يميّز بذور الشيا أن معظم الكربوهيدرات الموجودة فيها تتكون من الألياف غير الذائبة في الماء، وهذا يعطيها القدرة على امتصاص كمية ماءٍ أكثر من وزنها بعشرة إلى اثنتي عشرة مرة.

البيض

ورأى أخصائي التغذية أن البيض أيضا يعد “غذاء معجزة”، كما أن صفار البيض يحتوي على جميع العناصر الغاية التي نحتاجها.

وأشار إلى أن البيض لديه القدر الكافي من البروتين والدهون، وإذا أردنا إنقاص وزننا، فعلينا إضافته ضمن قائمة نظامنا الغذائي

البطاطا المسلوقة

ولفت إلى أن البطاطا المسلوقة، هي غذاء صحي جدا يمكن أن تساعد أيضا على تخفيف الوزن، كما أنها تحتوي على عناصر غذائية مهمة.

وأضاف أن البطاطا المسلوقة غنية بالبوتاسيوم، وهو جيد للأشخاص الذين يعانون من نقص البوتاسيوم

وأوضح أنه من بين الأطعمة التي تم اختبارها في مقياس “مؤشر التشبع” ، حصلت البطاطا المسلوقة على أعلى درجة، حيث إنه عندما نتناول كمية قليلة منها نشعر على الفور بالشبع لفترة طويلة.

ونوه إلى أنه عندما نترك البطاطا المسلوقة لفترة من الوقت لكي تبرد بعد غليانها، فستتشكل كمية كبيرة من “النشا المقاوم”، الذي لديه فوائد صحية كبيرة، بما في ذلك مساهمته في التنحيف.

الخضراوات الورقية الخضراء “الداكنة”

وذكر أخصائي التغذية أنه لا غنى عن الملفوف الأسود، والسبانخ، وغيرها من خضراوات “الأوراق الخضراء الداكنة”، التي تساعد أيضا في نظام الرجيم.

ولفت إلى أنها تحتوي على سعرات حرارية قليلة، وغنية بالألياف، بالإضافة لاحتوائها على نسبة مرتفعة من الحديد.

وأوضح أن الأوراق الخضراء الداكنة، تحتوي على العديد من الفيتامنيات، ومضادات الأكسدة والكالسيوم، التي تساعد على حرق الدهون.

أفوكادو

واالأفوكادو غني بالكربوهيدرات، مثل الفاكهة تقريبا، وهو مليء بالدهون الصحية.

وأشار أخصائي التغذية إلى أنه غني بحمض الأوليك الأحادي غير المشبع، الذي يوجد أيضا في زيت الزيتون.

وأضاف أنه على الرغم من أن معظم محتواه من العناصر الغذائية عبارة عن دهون، لكنه يحتوي على كمية كبيرة من الماء والألياف، التي يجعلها “طعام التخسيس”.

ولفت إلى أن الدهون التي تحتويها تزيد من امتصاص مضادات الأكسدة الكاروتينية

الحبوب الكاملة

وذكر أخصائي التغذية أن البعض وصف الحبوب بأنها غير صحية، لكن بعض الأنواع منها مفيدة جدا

وأوضح أن “الحبوب الكاملة” التي تحتوي على الألياف، وكمية جيدة من البروتين مفيدة للغاية، وهي مثل، الشوفان، والأرز البني، وكينوا.

وأشار إلى أنه عند شراء المنتجات المعبأة، علينا أن نبحث عن الملصقات المكتوبة عليها “الحبوب الكاملة”.

الجريب فروت

وأكد أخصائي التغذية فوائد الجريب فوت، موضحا أن الدراسات أشارت إلى أن تناول نصف حبة جريب فروت قبل وجبات الطعام له تأثير كبير على التخسيس.

ولفت إلى أن استهلاك الجريب فروت، يؤدي إلى تقليل مقاومة الأنسولين، لذلك فإن تناول نصف حبة من الجريب فروت قبل نصف ساعة من تناول الوجبات اليومية، تشعرنا بالنحافة.

أسماك السمون

وذكر أن الأسماك الدهنية بشكل عام مفيدة صحيا، لكن السلمون يحتوي على نسبة عالية من البروتين والدهون.

وأضاف أن المأكولات البحرية تحتوي على كمية كبيرة من اليود الضروري لوظيفة الغدة الدرقية، التي تعد مهمة للحفاظ على التمثيل الغذائي بشكل سليم.

وأشار إلى أن السلمون يحتوي على أحماض “أوميغا 3” الدهنية، التي تساهم في تقليل الالتهاب الذي قد يتسبب بالسمنة، ومرض التمثيل الغذائي.

البقوليات

وقال أخصائي التغذية، إن البقوليات مصدر مهم للبروتين، وبعض الأنواع تساعد في تخفيف الوزن، مثل العدس والفاصوليا، وفاصولياء كرانبري.

وأوضح أن هذه الأنواع من البقوليات غنية بالبروتين والألياف، وهما مغذيان يزيدان من الشعور بالشبع.

واستدرك، أن كثيرا من الناس يعانون من تحمل البقوليات، لذلك فمن المهم طهيها بشكل جيد.