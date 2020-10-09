أفضل علاج منزلي لفطريات الفم بدون ألم

المستقلة /- أن بثور الفم تعد مزعجة للغاية؛ فهي تتسبب في الشعور بألم في الفم، فضلا عن أنها تفسد المظهر الجمالي للفم.

والبثور تظهر إما في باطن الوجنات أو على الشفاه أو على اللسان، مشيرة إلى أنها ترجع لأسباب عدة كالتوتر النفسي وضعف المناعة وتناول أطعمة معينة والجروح الصغيرة، التي تحدث أثناء تنظيف الأسنان .

ويمكن مواجهة بثور الفم ببعض الوصفات المنزلية على سبيل المثال بواسطة غسول يتألف من زيت شجرة الشاي والماء؛ حيث يتمتع هذا الغسول بتأثير مثبط للالتهابات.

كما يمكن مواجهة بثور الفم بواسطة مزيج الكركم وعسل النحل؛ حيث يتمتع هذا المزيج بتأثير مضاد للبكتيريا. ولهذا الغرض يتم وضع المزيج على البثور وتركه لمدة ربع ساعة تقريبا حتى يؤتي مفعوله.

ومن الوصفات المنزلية المفيدة أيضًا وصفة أوراق وبذور الكزبرة؛ حيث يتم غليها والغرغرة بالمنقوع لمدة 3 دقائق تقريبا.

وغالبا ما تختفي بثور الفم من تلقاء نفسها في غضون أسبوع تقريبًا. وفي حال استمرارها لمدة أطول من ذلك، فينبغي حينئذ استشارة الطبيب.