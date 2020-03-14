أفضل علاجات منزلية لارتفاع الحرارة

المستقلة /مع تزايد القلق من الإصابة بفيروس كورونا المستجد، وتشابه أعراضه مع الإنفلونزا تنبغي العناية بنظافة اليدين، وغسلهما بالماء والصابون باستمرار. وفي ظل هذه الأجواء يتزايد القلق من نزلة البرد والإنفلونزا وأعراضهما، وخاصة عند ارتفاع الحرارة. إليك أنجح الطرق المنزلية لخفض حرارة الجسم وتخفيف الحمّى.

بذور الشبت. من أفضل العلاجات الفعّالة للحمّى بذور الشبت. تعمل مكونات هذه البذور كمضادات للبكتريا، وخافض للحرارة.

الزنجبيل. يمتاز الزنجبيل باحتوائه على مضاد حيوي نباتي يقضي على فيروسات البرد، ويدعم المناعة، ويخفف الالتهابات.

الحلبة. بذور الحلبة من العلاجات المنزلية الفعّالة في تخفيف درجة الحرارة التي تسببها الفيروسات.

الكزبرة. تحتوي أوراق الكزبرة الخضراء وبذور الكزبرة على مكونات تدعم جهاز المناعة، ومضادات حيوية نباتية تساعد على القضاء على فيروس البرد. قم بغلي الكزبرة وتناول الشراب.

نشا الأرز. يُستخدم هذا العلاج منذ العصور القديمة، لأن نشا الأرز مدر للبول وخافض للحرارة مناسب للأطفال وكبار السن.