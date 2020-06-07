أفضل طعام لتجنب أعراض نقص فيتامين (د)

قد يكون من الصعب تحديد أعراض نقص فيتامين (د)، لأنه لا يجعلك تشعر بتوعك بالضرورة.

وقالت إدارة الصحة الوطنية البريطانية (NHS)، إن فيتامين (د) مهم للغاية للصحة العامة للجسم، لأنه يساعد على الحفاظ على صحة العضلات والعظام والأسنان بحسب (روسيا اليوم).

ويمكن أن يؤدي نقص فيتامين (د) إلى مضاعفات خطيرة، بما في ذلك تلين العظام أو الكساح أو بعض التشوهات.

ومن أسهل الطرق لتجنب النقص، هو إضافة المزيد من الأطعمة الغنية بفيتامين (د) إلى نظامك الغذائي. ويعتبر نوع السمك “أبو سيف” أحد أفضل الأطعمة التي يمكنك إضافتها إلى الغذاء، وفقا لـ Cleveland Clinic.

ويُنصح بتناول سمك السلمون أيضا، كما تتميز التونة بأنها أحد مصادر فيتامين (د) الأخرى.

ويحتاج الفرد إلى نحو 170 غراما من التونة المصفاة لتلبية احتياجات نقص فيتامين (د).

وقال Cleveland Clinic: “قد يكون من الصعب، خاصة بالنسبة للنباتيين أو الأشخاص الذين لا يتحملون اللاكتوز، الحصول على ما يكفي من فيتامين (د) من وجباتهم الغذائية، ولهذا السبب قد يختار بعض الأشخاص تناول المكملات الغذائية. من المهم دائما تناول مجموعة متنوعة من الأطعمة الصحية من جميع المجموعات الغذائية”.

وخلال أشهر الشتاء، من المهم إضافة المزيد من فيتامين (د) إلى نظامك الغذائي.

وهناك علامات تحذيرية رئيسية لنقص فيتامين (د)، منها التعب المفرط أو الطاقة المنخفضة. وينبغي مراقبة تساقط الشعر، أو الشعور بآلام جديدة في المفاصل.