(المستقلة)..كان العام الماضي حافلاً بالأحداث، وهو ما انعكس على صور الصحفيين التي تحكي المعاناة والتشرد والحرب ولامست شغاف القلب وأخرى تبعث على الأسى والحزن.

وتم الإعلان عن الفائزين بجائزة “صور الصحافة العالمية لعام 2018” ضمن المعرض العالمي للصور الصحافة والذي تناول أعمالًا وصورًا فوتوغرافية صحفية نالت الشهرة لرصدها أحداثًا ووقائع مهمة إضافة إلى براعة مصوريها من منظور فن التصوير.

وأتاح المعرض للمهتمين عبر العالم الفرصة من أجل رؤية أفضل صور العام الماضي والتي ضمت صورة عن الأحداث الساخنة حول العالم. اقرأ المزيد »

نعرض لكم هنا الصور الفائزة بجائزة أفضل صور الصحافة العالمية لعام 2018:

الصورة 1: حملت عنوان “أزمة فنزويلا” – للمصور “رونالدو شميدت” – وكالة الأنباء الفرنسية – رجل يركض والنيران مشتعلة في جسده أثناء احتجاج في فنزويلا ضد الرئيس نيكولاس مادورو في كاراكاس في مايو/أيار 2017

الصورة 2: حملت عنوان “ملاجئ لاجوس تحت التهديد”- للمصور “جيسكو دينزل”

الصورة 3: حملت عنوان “الجمال المحظور” – للمصورة هبة خميس – جمهورية مصر العربية

الصورة 4: حملت عنوان “في انتظار الحرية” – للمصور “نيل ألدريدج” – جنوب أفريقيا

الصورة 5: حملت عنوان “النفايات” – للمصور “قادر فان لوهيزن” – هولندا

الصورة 6: حملت عنوان “بوكو حرام تقيدهم بالقنابل” – للمصور “آدم فيرغسون” – نيويورك تايمز

الصورة 7: حملت عنوان – Royal Shrovetide Football – للمصور “أوليفر سكارف” – المملكة المتحدة

الصورة 8: حملت عنوان –غواص القمامة – للمصور “كوري أرنولد” الولايات المتحدة الأمريكية

الصورة 9: حملت عنوان – “متلازمة الإعتزال” للمصور “ماغنوس وينمان” – السويد

الصورة 10: حملت عنوان – “المعركة من أجل الموصل” – للمصور “إيفور بريكيت” أيرلندا