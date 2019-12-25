أفضل المناطق لقضاء “ليلة رأس السنة” في الإمارات

المستقلة / يحتفل العالم من كل عام بليلة رأس السنة الجديدة ، حيث يعتبر الناس هذه الليلة بداية لكل شي جديد، وعام جديد للتطور والتقدم، فيبذل الجميع جهودهم لاختيار المكان المناسب لقضاء هذه الليلة بأقل التكاليف وتلبية أذواقهم، وتبدأ الدول بالتجهيز لهذه الليلة بهدف تحقيق السعادة للناس والرفاهية، وهذا ما تقوم به دولة الإمارات العربية المتحدة حيث لا تجعل أحد يحتار باختيار المكان فتقوم بتجهيز العديد من المناطق في إمارة دبي وإمارة أبوظبي وغيرها ملبية احتياجات الجميع وأذواقهم في ليلة رأس السنة.

احتفالات دبي في رأس السنة

تنال دبي في كل عام النصيب الأكبر من احتفالات رأس السنة، لما تتميز به من مركز مهم في السياحة العالمية وتضم العديد من المعالم البارزة والتعداد السكاني والتنوع الثقافي وتنوع الجنسيات ، حيث ينتظر الكثير فعالياتها المميزة التي تخطف الأنظار ، فتقدم المطاعم أفضل العروض وتتنافس الفنادق كذلك في العرض الأفضل .

تبدأ دبي العام الجديد بعروض الألعاب النارية حيث سيتم إطلاق الألعاب النارية في هذه المناطق في دبي:

برج خليفة

تبهر دبي في كل عام العالم بإطلاق الألعاب النارية من برج خليفة الذي يعد أعلى برج في العالم وهو غني عن التعريف ، حيث يجذب البرج الناس من جميع الأماكن لرؤية الألعاب النارية ذات الألوان الأخاذة ، حيث يظهر على البرج العد التنازلي وعادة ما تعني نهايته بداية السنة الجديدة وتكتسي سماء دبي أضواء الألعاب الملونة وبالنسبة للتذاكر فالحضور مجاني لا يوجد حجز.

نافورة دبي

لاتبتعد هذه النافورة عن برج خليفة 5 دقائق ، وتقل احتفالاتها عن في رأس السنة الجديدة عن برج خليفة، حيث مع بداية العام الجديد تبدأ النافورة عروضها الراقصة التي تصل إلى 500 قدم في الهواء مشكلة مزيج بغاية الروعة مع الألعاب النارية والحضور مجاني أيضًا.

برج العرب

يستعد برج العرب منضماً لباقي المناطق بإطلاق حفل ألعاب نارية ضخم ، حيث يجب الحجز في وقت مبكر للاستمتاع بعروض الألعاب النارية.

ومن أهم فنادق الخمس نجوم التي تقدم أفضل العروض في دبي:

يحرص الجميع في ليلة رأس السنة إلى اختيار أفضل عروض الفنادق حيث يراعى عند الحجز فئة الغرفة والتواريخ المحددة ومدة الإقامة وأيضاً الوصول قبل 31 ديسمبر فمن أهم هذه الفنادق :

فندق لابيتا دبي

يتصدر هذا الفندق خيارات الناس في رأس السنة هذا العام فهو مثالي للعائلات والأطفال دون سن الـ 11 عاما، حيث يقع فندق لابيتا دبي في دبي باركس آند ريزورتس، شارع الشيخ زايد ، ويقدم عرض مميز في هذه الليلة ، حيث تصل سعر الغرفة إلى 1.049 لليلة واحد للغرفة ، مع نصف باقة بوفيه إفطار 2 كبار و2 أطفال دون 11 عام، خيار الغداء أو العشاء، تذاكر دخول لمنتزهات دبي باركس آند ريزورتس.

ريكسوس بريميم جي بي ار

تضم دبي فندق مميز آخر لقضاء ليلة رأس السنة الجديدة، يقع الفندق في ممشى جي بي آر ويقيم الفندق عروض موسيقية حية تنعش الأوقات عدا عن مشاهدة الألعاب النارية نخلة جميرا ، ويشمل عرض الفندق في ليلة رأس السنة خصم على سعر الغرفة في حال الحجز مبكراً، بوفيه إفطار، حفل عشاء لزوار الفندق في ليلة رأس السنة ، ويصل السعر في الفندق إلى 2.097 درهم، مع 2000 درهم لحفل العشاء للشخص الواحد، و1000 درهم للأطفال.

فندق أتلانتس نخلة جميرا

يتمتع فندق أتلاتنس بإقامة راقية وفخمة وتنوع المطابخ العالمية التي ترضي جميع الأذواق ، يقع الفندق في شارع الهلال نخلة جميرا، ويقدم الفندق عرض الباقة البرونزية والتي تشمل حفل عشاء ليلة رأس السنة، والاستمتاع برؤية الألعاب النارية، والدخول المجاني لـ لحديقة أكوافنتشر أتلانتس وذا لوست تشامبرز وغيرها الكثير من الأمور ، ويشمل هذا العرض حد أدني إقامة لمدة 7 ليالي مع حفل عشاء ليلة رأس السنة، ودخول يومي لحديقة أكوافنتشر، دخول يومي للوست تشامبرز ويصل السعر في هذا الفندق 3.205 درهم لليلة واحدة.

كمبنسكي مول الإمارات

يضم هذا الفندق أحواض سباحة ضخمة ومنتجعات صحية فاخرة، ويتميز الفندق بقربه من مول الإمارات التي يقدم عروض متنوعة للترفية والتسوق، ويقع الفندق مول الإمارات، البرشاء 1، ويشترط حد أدني إقامة لمدة 2 ليلة: يوفيه إفطار، حفل عشاء ليلة رأس السنة في مطعم أولي ، وسعر الليلة الواحدة 2.499 درهم.

فندق جيه ايه ليك فيو

يتميز هذا الفندق باستقبال العام الجديد بطريقة فريدة من خلال الاستمتاع بالاختيار بين مجموعة من الأنشطة الجولف، الرماية، سبا أو رياضات مائية ممتعة وصولاً إلى حفل عشاء ليلة رأس السنة، المقام من الفندق لجميع زواره ، ويقع الفندق في منتجع جبل علي ويشترط حد أدنى إقامة مدة 2 ليلة: بوفيه إفطار، أنشطة مختارية بين لعب الجولف، سبا، رماية، ألعاب مائية وعشاء ليلة رأس السنة الميلادية ويصل سعر الليلة الواحدة 3.413 درهم.

وتضم دبي خيارات أخرى لقضاء رأس السنة :

1. دار الأوبرا دبي

2. فندق الميدان

3. فندق العنوان سكاي فيو

4. فندق شاطىء جميرا

5. شاطئ باراستي

6. سفينة كوين اليزابيث 2

7. سيزر ريزورت بلو واتر دبي

8. دبي فيستيفال سيتي

9. جولات بالقارب في دبي Dhow Dinner Cruise

10. رحلات السفاري في دبي

احتفالات أبوظبي في رأس السنة:

تستقبل عاصمة الإمارات أبوظبي العام الجديد بالعديد من الحفلات الموسيقية التي يحيها العديد من الفنانين، وكذلك عروض الألعاب النارية الضخمة المتميزة التي تضفي أجواء المرح لجميع الحضور وتضيء سماء الإمارة.

من أهم الأماكن التي سيتم عرض الألعاب النارية في أبوظبي:

1. كورنيش أبوظبي:

يتصدر الكورنيش أماكن إطلاق الألعاب النارية العام الحالي، حيث سينعكس ضوء الألعاب النارية على الواجهة المائية.

2. مهرجان الشيخ زايد التراثي

يستقبل هذا المهرجان الذي يبدأ في 29 نوفمبر ويستمر حتى شهر يناير العام الجديد ، إطلاق الألعاب النارية في 31 ديسمبر.

3. استاد هزاع بن زايد

يناسب هذا المكان أهل العين، حيث يتحول الملعب إلى مجموعة من الألوان للترحيب بالعام الجديد من خلال عرض مبهر وفني للألعاب النارية.

4. قصر الإمارات

يستعد هذا الفندق لاستقبال العام الجديد بليلة لاتنسى بعرض ضخم للألعاب النارية على شاطئه الخاص ، وتقديم المشروبات اللذيذة والوجبات الخفيفة، مع عرض مميز من المطاعم.

5. جزيرة ياس

تقيم جزيرة ياس في هذه الليلة مع مجموعة من الفعاليات والأنشطة والتي على رأسها الألعاب النارية التي يمكن مشاهدتها أثناء الاستمتاع بوجبة شهية في أحد المطاعم الموزعة على كافة أرجاء الجزيرة.

6.حفلات دو أرينا

تنظم دو أرينا أو قاعة دو في جزيرة ياس مجموعة من حفلات راس السنة 2020 في ابوظبي الموسيقية والتي تستمر على مدى يومين أولهم هو ليلة رأس السنة الميلادية 2020.

ومن أهم المطاعم التي تقدم العروض في إمارة أبوظبي :

فيروايز

يقع مطعم فيروايز في منتجع وسبا ويستن أبوظبي للجولف، ويستقبل العام الجديد بمجموعة من فعاليات رأس السنة التي تمزج بين الألعاب النارية وعشاء فخم حيث تضم قائمة العشاء منصات شواء حية ومقبلات طازجة إلى جانب أشهى أنواع الحلويات.ويصل السعر في المطعم للكبار بين 135 درهم – 165 درهم.

ساشي

يستقبل مطعم ساشي العام الجديد بقائمة طعام أعدها الشيف ستيفانو كونتي، والتي تتألف من 7 أطباق ستمنح الزوار احساس تناول الطعام في إيطاليا ، حيث يقع هذا المطعم في منتجع وسبا ويستن أبوظبي للجولف ويصل السعر في هذا المطعم إلى تتراوح بين 315 درهم – 495 درهم.

مطعم Coya Abu Dhabi في فندق فور سيزونز أبوظبي

للاحتفالٍ بطابع لاتيني، مطعم كويا أبوظبي يوفر لكم هذه الفرصة، إذ يستضيف هذا المطعم البيروفي الشهير حفلاً استثنائاً لاستقبال العام الجديد، مع مفاجئات مميزة وعروض ترفيهية لاتينية جميلة.

مطعم khayal في فندق ماريوت الفرسان أبوظبي

يستقبل هذا المطعم العام الجديد بدخول مجاني في ردهة أبالوسا، والحصول على مشروب مجاني مقابل 299 درهماً، ويمكن إضافة مشروبات خاصة أخرى مقابل 100 أو 200 درهم حسب الباقة. ويتناول الأطفال من عمر 6 إلى 12 عاماً الطعام مقابل 99 درهماً.

منتجع ريكسوس بريميوم جزيرة السعديات

يستقبل هذا المنتجع الفاخر في جزيرة السعديات العام الجديد بمأدبة عشاء كاريبية حصرياً لضيوف المنتجع على ترّاسه في الهواء الطلق حيث تبلغ كلفة مأدبة العشاء ليلة رأس السنة 1500 درهم للشخص و750 درهم للطفل الواحد بين 4 و11 عاماً، ولا تشمل هذه الكلفة سعر الإقامة.

عاماً بعد عام تطور الإمارات طريقة استقبالها للعام الجديد وتوفر العديد من الأنشطة والخدمات والفعاليات لقضاء ليلة لاتنسى، وهذا العام تستعد كذلك للتميز حيث يحمل العام رقماً متميزاً 2020 قد يكون بداية لكل شي جديد ومميز.