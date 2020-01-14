أفريقيا تطلب مقعدا دائما بمجلس الأمن

(المستقلة).. اختتم في العاصمة السنغالية دكار اجتماع وزراء الخارجية الأفارقة الثامن في لجنة العشرة C-10 لإصلاح مجلس الأمن بالأمم المتحدة ، الذي افتتح بحضور الرئيس السنغالي ماكي سال.

وأكد سال في كلمته الحاجة الملحة لجعل مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة “أكثر شمولًا” من أجل تحقيق حكم أفضل في العالم ، مشيرا إلي أنه أن من الضروري والشرعي جعل مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة أكثر شمولية في تكوينه وأكثر ديمقراطية في أدائه لحكم عالمي أفضل.

وقال أن التمثيل الأكثر توازنا سيمنح أفريقيا مزيدًا من السلطة والشرعية كضامن للنظام الأمني.

كما أكد أهمية توافق افربقيا والحديث بصوت واحد بإعتبار أن أفريقيا تملك أكبر عدد الدول المنتمين إلى الأمم المتحدة من خلال 54 دولة عضو ، لافتا الي أنه أمر أساسي لجدول أعمال مجلس الأمن أن تصبح لأفريقيا ممثلا دائما فيه فلا يمكننا تسوية القضايا الأفريقية بدون الأفارقة”.

وطالب اجتماع وزراء الخارجية الأفارقة الثامن في لجنة العشرة C-10 بالاستمرار في منظور تفويضهم “مع ضمان التضامن والتماسك والانضباط الجماعي”، مشيرا الي ضرورة إستمرار القارة في إظهار الانفتاح في التبادلات مع مجموعات المصالح الأخرى .

وأضاف أنه من المهم أن تستمر المجموعة C-10 في الإصرار على ضرورة الحفاظ على الاندماج والشفافية في عملية التفاوض داخل مجموعة العمل التابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة”.

وأكد ضرورة الموقف الإفريقي الموحد في هذا الشأن في حال إصلاح الأمم المتحدة بوضع واحد لجميع الأعضاء الدائمين الجدد”.

وقالت السفيرة الدكتورة نميرة نجم المستشار القانوني أن الإجتماع أكد في توصيات وزراء الخارجية لجنة العشرة التمسك بالموقف الافريقي الموحد تجاه شغر القارة لمقعد دائم في مجلس الأمن بالأمم المتحدة يكون له حق الفيتو ، ومناشدة الدول والشركاء بدعم هذا الموقف للقارة للحصول علي حقوقها السياسية وتمثيلها العادل في مجلس الأمن بمنظمة الأمم المتحدة و تحقيق العدالة في التصويت داخل المجلس، ووقف الإجحاف والظلم التاريخي الواقع علي القارة ، حيث حان الوقت لتغييره ، ضمن مفاوضات إصلاح مجلس الأمن بالأمم المتحدة .

وشارك في الإجتماع وزراء خارجية سيراليون ” رئيس اللجنة ، والسنغال ، والأمين العام للخارجية الجزائرية ، وأوغندا ،وناميبيا ، ووزير غينيا الاستوائية ، وشاركت من مفوضية الإتحاد الأفريقي السيدة ميناتا مفوضة الشؤون السياسية

و يأتي هذا الإجتماع تمهيدا للقمة الافريقية المقرر عقدها في فبراير المقبل وفي إطار التحضيرات للدوردة القادمة للمفاوضات في إطار الأمم المتحدة .

الجدير بالذكر ان اللجنة الوزارية لوزراء خارجية الافارقة العشرة (C-10) ، التي تم تأسيسها في عام 2005 ، تتكون من 10 دول هي الجزائر ، غينيا الاستوائية ، كينيا ، ليبيا ،ناميبيا ،أوغندا ،وجمهورية الكونغو والسنغال وسيراليون وزامبيا ، بواقع دولتين لخمس مناطق إقليمية

وتتمثل وولاية تلك اللجنة الوزارية في تقديم الموقف الإفريقي الموحد والدفاع عنه وتعميمه المعروف بإسم توافق “أوزولويني ” الذي يؤكد علي أحقية أفريقيا في الحصول علي مقاعد دائمة في مجلس الأمن بالأمم المتحدة ، وهو الناتج عن إعلان سرت (ليبيا) الذي ينص على منح مقعدين دائمين ومقعدين غير دائمين في القارة في مجلس الأمن.

والهدف الرئيسي من خلال هذا الموقف هو “رؤية لإزالة الظلم التاريخي الذي يتمثل في غياب أفريقيا من مقعد دائم في مجلس الأمن .