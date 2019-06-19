أفتتاح مشروع (الأصرار على الحياة) للناجيات في مخيمات النزوح في دهوك وزاخو

(المستقلة)..برعاية دائرة المنظمات غير الحكومية في بغداد وبالتعاون مع ( منظمة روژا شنگال لحقوق الإنسان/ الجهة المنفذة للمشروع ) تم افتتاح مشروع (الأصرار على الحياة).

ويتضمن المشروع اطلاق خمسة عشرة مشروعا صغيرا لخمس عشرة ناجية ايزيدية في مخيمات النازحين (شاريا وباعدرى) في دهوك و(جم مشكو) في زاخو ، بمعدل خمسة مشاريع في كل مخيم ممولة من قبل البنك المركزي العراقي/ مبادرة تمكين، ورابطة المصارف الخاصة العراقية.

وقال محمد طاهر التميمي ان الهدف من المشروع، هو لتمكين الناجيات الايزيديات اقتصاديا من خلال إدارة مشاريع صغيرة بالاعتماد على أنفسهن واعالة اطفالهن وذويهن والاندماج بالمجتمع المحلي.

و شهد المشروع إهتمام شريحة أكبر من الناجيات، مبديات سعادتهن واستعدادهن للانخراط في العمل والعودة الى الحياة الطبيعية مع ترحيب ذويهم بالمشروع .