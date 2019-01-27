أفتتاح علوة أسماك نموذجية في ميسان

(المستقلة)/علي قاسم الكعبي/..افتتح محافظ علي دواي، اليوم السبت علوة اسماك نموذجية في مركز المحافظة.

وقال دواي في كلمة الافتتاح ان مشروع العلوة يقع على مساحة 5000 م2، ويحتوي على مطاعم ومجاميع صحية للرجال والنساء وأحواض للأسماك الحية . كذلك كامل الخدمات كشبكة تصريف مياه الإمطار وشبكة تصريف المجاري.

وأشار الى نقل العلوة القديمة إلى هذه الجديدة، لافتا إلى انها ستسهم إسهام كبير في التحسين البيئي للمنطقة ونظافة الموقع في شارع 60 والطرق المؤدية إليه وتحقق خطوة نوعية في مسيرة البناء والأعمار والخدمات في المحافظة .

ووجه دواي الدوائر الخدمية بان يكون هناك تعاون مع مديرية بلدية العمارة من اجل إيصال كافة الخدمات إلى هذا المشروع وان تكون العلوة جاهزة لدخول العمل