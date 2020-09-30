أغنية شادية  تتسبب بحجز منقولات  شركة اتصالات وانترنت

المستقلة.. قامت إدارة التنفيذ بمحكمة القاهرة الاقتصادية بتوقيع الحجز على منقولات مملوكة لشركة قنوات لخدمات الاتصالات والإنترنت.

جاء ذلك تنفيذا للحكم الصادر لصالح شركة صوت الفن سداداً لمبلغ 150.000 جنيه (مائة وخمسون ألف جنيه) المحكوم به كتعويض فى القضية رقم 384 لسنة 10 قضائية اقتصادية القاهرة عن استغلال أغنية “يا حبيبتى يا مصر” للفنانة شادية بدون وجه حق، وسوف يجرى البيع بالمزاد العلنى على هذه المنقولات يوم الثلاثاء الموافق 20/10/2020 بمقر شركة قنوات.