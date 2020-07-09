أغنية جديدة لـ النجمة اللبنانية هيفاء وهبى باللهجة المصرية

المستقلة … تتعاون المطربة اللبنانية هيفاء وهبى مع الشاعر الغنائي أحمد علاء الدين فى إحدى أغانى ألبومها الجديد، وتقدمها باللهجة المصرية وتحمل اسم”ولا الهوا”، من ألحان مودي سعيد، وتوزيع الموسيقى توما، ومن المقرر طرح الألبوم عقب الإستقرار على موعد نهائى لطرحه.

وفى سياق آخر طالبت النجمة اللبنانية هيفاء وهبى بإيقاف عرض فيلمها الجديد “أشباح أوروبا” على خلفية أزمتها مع منتج الفيلم ومدير أعمالها السابق محمد وزيرى، حيث قدمت ضده عدة شكاوى قضائية متهمة إياه بالنصب عليها فى مبلغ 63 مليون جنيه، ويشارك فى بطولة الفيلم أحمد الفيشاوى ومصطفى خاطر وأروى جودة وعباس أبو الحسن وباسم سمرة وإخراج محمد حماقى وقصة كريم فاروق وسيناريو وحوار أمين جمال ومحمد أبو السعد وشريف يسرى وتدور أحداثه في إطار أكشن تشويقى.

وتنتظر هيفاء استكمال تصوير مسلسلها “أسود فاتح”، والذى خرج من موسم رمضان الماضى، وتقدم من خلاله دور “رانيا خطاب”، وهى سيدة من أكبر عائلات خطاب أصحاب الشركات والمصانع التى تقوم بتصدير المواد الغذائية، وفى نفس الوقت هى شقيقة شريف سلامة وزوجة معتصم النهار.

يذكر أن مسلسل “أسود فاتح” تأليف أمين جمال وإخراج كريم العدل وبطولة هيفاء وهبى وسلامة وروجينا وأحمد فهمى ومعتصم النهار وصبرى فواز وعمر السعيد وفراس سعيد ورانيا منصور وحسام الجندى وحنان سليمان ونانسى صلاح وناصر سيف ونبيل نور الدين وتدور أحداث العمل فى إطار اجتماعى لا يخلو من التشويق.