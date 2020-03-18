المستقلة /كشف الممثل محمد بن خالد عن أغنى خمس فنانين في السعودية عبر مقطع فيديو تداوله رواد موقع تويتر.

وقال محمد بن خالد أن المركز الخامس عبدالمحسن النمر وثروته تقدر بمليون دولار.

في المركز الرابع الفنان حبيب الحبيب وثروته تقدر بـ 2 مليون دولار.

في المركز الثالث الفنان عبدالله السدحان وثروته تقدر بـ 4.5 مليون دولار.

في المركز الثاني الفنان فايز المالكي وثروته تقدر بـ 6 مليون دولار.

وفي الصدارة والمركز الأول الفنان ناصر القصبي وثروته تقدر بـ 10 مليون دولار حسب قوله.