أغلى قطعة لحم بالعالم.. مدللة ومن عائلة عريقة

انتشرت صورة لـ”قطعة لحم مدللة” على موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك، حيث يبلغ سعر قطعة اللحم 3200 دولار للقطعة الواحدة.

وهي لحم من أبقار”Blonde d’Aquitaine” والتي تربيها عائلة بولمارد في شمال فرنسا، وتأكل الأبقار قبل ذبحها القمح لمدة 6 شهور ويتم تدليكها ( مساج ) مرتين في اليوم لكي تتوزع الدهون بشكل متساو في اللحم بدلا من أن تتركز في الأطراف فقط بحسب ما نقلت “صدى البلد”.

وعند ذبحها يتم تخديرها قبل أن تذبح بـ آلة كهربائية حادة بمفردها بعيدا عن الأبقار الأخرى حتى لا تتأثر نفسيتها ويتأثر جودة اللحم الناتج.

طعم اللحم لا يختلف كثيرا عن طعم لحم الأبقار العادية، والفرق الوحيد أنك ستأكل لحم بقرة مدللة ومن عائلة عريقة.