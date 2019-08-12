أغلى صابونة في العالم.. من انتاج لبناني

(المستقلة)..تنتج قرية “بدر حسون” اللبنانية والتي تشتهر بصناعة الصابون ومستحضرات التجميل الطبيعية، أغلى صابونة في العالم يصل سعرها إلى 2800 دولار.

ووفقا لما نقلته قناة “نسمة” التونسية، تصنع الصابونة من مزيج الذهب ودهن العود الكمبودي وزيوت نادرة، كما يدخل عسل النحل الطبيعي في تكوينها.

وتمتاز الصابونة بقدرتها على شد بشرة الوجه والتخفيف من تعب العيون، كما تمد البشرة بالعديد من العناصر الطبيعية المفيدة لها.

وأشار التقرير إلى أن الشيخة موزة المسند، زوجة أمير دولة قطر السابق الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، من أبرز مستخدميها.

وتعاقدت العديد من الفنادق الفاخرة في البحرين والإمارات مع المصنع المنتج للصابونة، لتضعها في أجنحتها الفاخرة.