أغلى صابونة في العالم..لبنانية الصنع!

(المستقلة)..تنتج القرية اللبنانية بدر حسون – الكورة والتي تشتهر بصناعة الصابون ومستحضرات التجميل الطبيعية، أغلى صابونة في العالم يصل سعرها إلى 2800 دولار.

وتصنع الصابونة من مزيج الذهب ودهن العود الكمبودي وزيوت نادرة، كما يدخل عسل النحل الطبيعي في تكوينها، وذلك وفقا لما نقلته قناة “نسمة” التونسية.

وتتميز الصابونة بقدرتها على شد بشرة الوجه والتخفيف من تعب العيون، كما تمد البشرة بالعديد من العناصر الطبيعية المفيدة لها.

ولفت التقرير إلى أن الشيخة موزة المسند، زوجة أمير دولة قطر السابق الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، من أبرز مستخدميها.