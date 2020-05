أغرب هوايات المشاهير

تهتم وسائل الإعلام بحياة المشاهير وتركز على عاداتهم وروتين حياتهم اليومي، وتسلط الضوء على بعض هواياتهم الغريبة.

وفيما يلي مجموعة من أغرب عادات المشاهير، بحسب صحيفة ذا صن البريطانية:

مايك تايسون

قد لا تصدق أن بطل العالم السابق للوزن الثقيل في الملاكمة يملك حساً مرهفاً يجعله شغوفاً للاهتمام بطيور الحمام، حيث يعمل على تربية العديد منها، وهو مهووس بسباق ملكة جمال الحمام في كاليفورنيا، واعتاد على حضورها كل عام، حيث يظهر مدربو الحمائم مع أجمل وأسرع الطيور.

براد بيت وليوناردو ديكابريو

يملك نجما هوليوود الشهيرين هواية مشتركة، وهي صنع الأواني الفخارية، وأمضى النجمان وقتاً طويلاً في ممارسة هوايتهما أثناء تصوير فيلم Once Upon A A Time In.

وقال مصدر مقرب منهما “يملك براد استديو خاص للنحت في منزله، ويحب ليوناردو زيارته والعمل معه على الفخار”.

وأضاف المصدر “يجلب ليوناردو الشطائر، ويمضي النجمان ليلة كاملة في ابتكار الأعمال الفخارية حتى الساعات الأولى من الصباح”.

أنجلينا جولي

بعض الناس يحبون جمع الطوابع، والبعض الآخر يجمعون القطع النقدية القديمة، لكن أنجلينا جولي لديها هواية غريبة وهي جمع السكاكين. وبدأت أنجلينا هوايتها منذ الطفولة، وباتت مجموعتها اليوم تضم سكاكين تقدر قيمتها بعشرات الآلاف من الدولارات.

تايلور سويفت

تملك تايلور سويفت شغفاً غريباً يتمثل بحبها لصناعة رات الثلج، وبعد أن غزت العالم بموسيقاها، تحب المغنية الشهيرة الاسترخاء من خلال صنع الكرات الخاصة بها، ومن ثم تقديمها لأصدقائها وعائلتها.

باريس هيلتون

رغم شخصيتها الفاتنة الرقيقة، إلا أن باريس هيلتون تحب اصطياد الضفادع، حيث تحب النجمة الاسترخاء من خلال مطاردة هذه البرمائيات اللزجة، أثناء قفزها حول مزرعتها في كاليفورنيا ونيفادا.

كريستيانو رونالدو

إلى جانب إتقان كرة القدم التي أصبح أحد أساطيرها، يعشق النجم البرتغالي ولاعب نادي جوفنتوس الإيطالي لعبة البنغو. وتشير التقارير إلى أن عشق رونالدو لهذه اللعبة بدأ في عام 2003 بعد انتقاله إلى الدوري الإنكليزي، حيث حصل على نسخة دي في دي من اللعبة كهدية لعيد ميلاده