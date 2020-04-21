أغرب الكمامات.. لقطات مضحكة وبدائل مبتكرة

(المستقلة)..تعاني الكثير من الدول حول العالم من نقص شديد في الكمامات الأمر الذي دفع المواطنين إلى ابتكار بدائل مختلفة ومبتكرة للكمامات ويمكن إيجادها في أي منزل مثل الأغلفة البلاستيك والمظلات وغيرها إلا أن النتيجة كانت مجموعة صور مضحكة.

أغرب الأشياء التي قام الناس بتحويلها إلى كمامات كانت علب الكرتون الكبيرة وذلك بعد عمل فتحات للرؤية من خلالها، في حين اعتمد آخرون على أشياء أصغر مثل أكياس الورق أو حتى الأكياس البلاستيك للحماية من انتقال فيروس كورونا.

الأفكار المبتكرة لم تقف عند هذا الحد، حيث قامت سيدة باستخدام لوفة الأطباق بعد أن وضعت لها سلك مطاطي لتتحول إلى كمامة.

كذلك بالنسبة لشخص آخر تمكن من إيجاد استخدامات أخرى لعدة الغطس بما فيها اسطوانة الأكسجين حتى يتمكن من التنفس في داخل الأسواق وتجنب انتقال العدوى بسبب الازدحام الشديد.

حتى زجاجات البلاستيك يمكن تحويلها بسهولة إلى كمامة للوقاية من فيروس كورونا، إلا أن بعض الرجال كانت لديهم الجرأة لاستخدام بعض الأشياء ذات الطابع النسائي كبديل للكمامات مثل حمالة الصدر بعد قصها!

كما استخدام أشخاص آخرين أوراق الجرائد بعد أن تم قصها ووضع بعض القش فيها، في حين استخدم أشخاص آخرين قبعات أعياد الميلاد لتغطية منطقة الأنف والفم لتوفير الحماية اللازمة.