أغرب الشائعات حول كورونا ورد منظمة الصحة العالمية – فيديو

وذكر التقرير بعض من الشائعات الخاطئة والتي نفتها منظمة الصحة العالمية مثل غسل اليدين ببول الأطفال من خطر الإصابة بـ فيروس كورونا وأن أكل الثوم يقلل من خطر الإصابة بالفيروس.

وأكدت القناة أن حبس النفس لمدة 10 ثواني يثبت عدم الإصابة ليس علميا وأن لمعرفة الإصابة يجب إجراء الفحص المعملي فقط.

وشددت منظمة الصحة العالمية أن لدغ البعوض لا ينقل الفيروس مثل فيروسات أخري و أيضا تعاطي الكوكايين لا يقلل من خطر الإصابة بل يؤدي إلى مضاعفات صحية أخطر من الفيروس.

وأوضحت «فرانس 24» أن الفيروس فتك بنحو 961531 شخصا و أصاب أكثر من 31110400 شخص حول العالم.