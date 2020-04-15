أغرب الجرائم المرتبطة بكورونا حول العالم

المستقلة /يوم 31 كانون الأول 2019، وبينما كان العالم يتحضّر للاحتفال بنهاية عام وبداية عام آخر، كانت الصين تحاول فهم طبيعة المرض الرئوي الجديد الذي بدأ بالظهور في مقاطعة ووهان. بعد أيام تبيّن أن المرض الرئوي فيروس تاجي، وبعد أسابيع تحوّل إلى وباء عالمي اسمه “كوفيد ــ 19″، مصيباً أكثر من مليون و500 ألف شخص حول العالم حتى اللحظة وما زال يتفشى.

وخلال هذه الأشهر الفاصلة بين ظهور الفيروس وتحوّله إلى وباء، شهد العام مجموعة من الجرائم الغريبة التي لم تكن لترتكب في أي زمن آخر، فدفع كثيرون غرامات مالية ضخمة، بينما دخل آخرون السجن.

ظهور عصابات لسرقة محارم الحمّام

قالت الشرطة البريطانية، في 21 آذار، إنها عثرت على كمية من محارم الحمّام

ومنتجات غسل الأيدي في سيارة مسروقة، بمقاطعة إسكس شمال شرق لندن، وذلك في ظل النقص الحاد في هذه المنتجات؛ بسبب حالة التهافت على شرائها بظل تفشي فيروس كورونا الجديد. وألقت الشرطة القبض على ثلاثة رجال، ووجهت لهم تهمة نهب العشرات من عبوات ورق التواليت ومطهر الأيدي، وهي سلع أصبحت صعبة المنال مع تهافت البريطانيين على تخزينها.

وقبلها بشهر، أطلقت الشرطة في هونغ كونغ عمليات بحث وتحرّ للقبض على لصوص مسلحين قاموا بسرقة مئات من رزم محارم الحمّام، في مدينة تعاني من نقص في كثير من السلع؛ بسبب حمى الشراء والتخزين لدى السكان الناتجة عن انتشار فيروس كورونا الجديد.

سيدة تقتل عجوزاً بسبب عدم احترامها التباعد الاجتماعي

نهاية شهر مارس/آذار الماضي، قتلت سيدة تدعى كاسندرا لوندي (32 عاماً) سيدة مسنة اسمها جايني مارشال (86 عاماً)، بعدما دفعتها داخل مستشفى وودهول للأمراض النفسية في نيويورك.

وكانت مارشال، التي تعاني من الخرف، تتجول داخل المستشفى، وفقدت توازنها، فأمسكت بعمود معدني علقت عليه أدوية خاصة بالمريضة كاسندرا لوندي، وهو ما دفع هذه الأخيرة إلى رميها أرضاً حرصاً على عدم الاختلاط واحترام المسافة المطلوبة لعدم انتقال فيروس كورونا، وفق ما نشرت “نيويورك تايمز”.

السعال عن قصد

قالت شرطة بلدة هانوفر الأميركية إنها ألقت القبض على سيّدة قامت بالسعال عمداً فوق أطعمة في محل للبقالة. وقد تواجه المرأة اتهامات جنائية بسبب ما اعتُبر سعياً عمداً إلى نشر فيروس كورونا المستجدّ، أو غيره من الفيروسات التي تنتقل بالسعال واللعاب.

وقال أحد أصحاب متجر Gerrity’s Supermarket إن المرأة دخلت المكان وبدأت بالسعال على المنتجات والمخبوزات واللحوم وغيرها من البضائع التي تصل قيمتها إلى 35 ألف دولار، وهو ما دفع المتجر إلى رمي كل هذه البضائع.

البصق على الممرضين ورجال الشرطة

ألقت الشرطة في عدد من الدول، بينها أستراليا والولايات المتحدة، على أكثر من شخص، بتهمة البصق على رجال الشرطة أو العاملين في المجال الصحي والمستشفيات. ففي فلوريدا، سجن شاب يدعى جوزيف جويموهان بعد بصقه على عسكري وعلى ممرضة، مهدداً بنقل المرض إليهما.

أما في استراليا، فقام أكثر من شخص بالبصق على عاملين صحيين، بعد اتهامهم بنشر الفيروس من داخل المستشفيات إلى الأحياء السكنية.