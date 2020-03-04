أعمال فنية غامرة في مطار ناريتا الدولي 

(المستقلة).. تنظم وكالة الشؤون الثقافية التابعة للحكومة اليابانية مبادرة جديدة تحت إسم “مبادرة نشر الفنون الثقافية اليابانية في المطارات والمؤسسات الأخرى” للسياح الوافدين إلى البلاد.

ويبدء برنامج المعرض في مطار ناريتا الدولي من السبت 29 شباط /فبراير، العام الثاني من عصر “ريوا” (2020)

ويتضمن المعرض الأعمال الفنية الغامرة لشركة “نايكد” المستوحاة من رسمات الفنان كاتسوشيكا هوكوساي بعنوان مشاهد جبل فوجي الستة والثلاثين.

ويضم قطع فنية غامرة بعنوان “360 درجة حول جبل فوجي ~”نايكد تلتقي هوكوساي”~”، المستوحاة من رسمات كاتسوشيكا هوكوساي التي تتبع نمط “أوكييو-إه” التقليدي، “مشاهد جبل فوجي الستة والثلاثين”، سيتم عرضها في مطار ناريتا الدولي اعتباراً من السبت 29 فبراير.

ويعدّ نمط “أوكييو-إه” مورداً ثقافياً يابانياً هاماً، ويُعتبر كاتسوشيكا هوكوساي واحداً من أشهر الفنانين والمعلمين على الإطلاق لهذه الحركة التصويرية الفنية (“”أوكييو-إه” ). وبحسب متحف “هوكوساي” في سوميدا، “في عام 1998، كان كاتسوشيكا هوكوساي الياباني الوحيد الذي أدرج على قائمة “أهم 100 حدث وشخص خلال الألف سنة الماضية” ضمن كتاب “ذا لايف ميلينيوم”. ومن أبرز أعماله “مشاهد جبل فوجي الستة والثلاثين”، والتي تم تضمينها في تصميم صفحات جواز السفر الياباني الجديد اعتباراً من فبراير 2020.

* المصدر: متحف “هوكوساي” في سوميدا “هوكوساي” https://hokusai-museum.jp/modules/Page/pages/view/401?lang=en

“مشاهد جبل فوجي الستة والثلاثين” هي سلسلة من الرسومات التي تصور مناظر لجبل فوجي من مواقع متعددة؛ ويقال أنه خلال أواخر فترة إيدو (1750-1850) آخر فترات تاريخ اليابان القديم، كان الناس يستمتعون بالسفر في الخيال من خلال هذه الرسومات. ومن أجل إبراز رؤية هوكوساي إلى العالم، قامت شركة “نايكد” بإبتكار مقطع فيديو فني يتيح لنا التمتع بجمال جبل فوجي من وجهات نظر مختلفة. وقد بدأ العرض الأولي للأعمال الفنية انطلاقاً من 4 من أصل 46 قطعة ضمن سلسلة رسومات “مشاهد جبل فوجي الستة والثلاثين” في 28 ديسمبر 2019. وقد تمّ حالياً تحديث العمل الفني وترقيته ليشمل 19 قطعة من السلسلة.

بالإضافة إلى ذلك، تتولى مقاطع الفيديو أيضاً التعريف بمواقع مثل متحف “هوكوساي” في سوميدا، وهو متحف مخصص لأعمال هوكوساي، وبحيرة أشي، من المناظر الطبيعية ضمن مجموعة رسومات “مشاهد جبل فوجي الستة والثلاثين”. تعدّ مجموعة رسومات هوسوساي بعنوان “مشاهد جبل فوجي الستة والثلاثين” عملاً فنياً يابانياً يحظى باحترام دولي، ويستقبل الزوار الوافدين من جميع أنحاء العالم لدى وصولهم إلى مطار ناريتا الدولي، وهو بوابة العالم إلى اليابان.

* هذا المعرض متاح فقط للمسافرين الذين يصلون إلى المطار على متن الرحلات الدولية.

وتفتتح وكالة الشؤون الثقافية “متحف فنون الوسائط اليابانية الموزعة” في 10 مطارات يابانية كجزء من مبادرة نشر الفنون الثقافية اليابانية في المطارات وغيرها من المؤسسات. يقدم الفنانون والمبدعون الذين تقدم أعمالهم في هذا المعرض لمحة عن الموارد الثقافية التي تعززها الثقافات المحلية المختلفة من خلال وجهات نظر جديدة. من خلال عرض أعمال فنون الوسائط في أماكن مثل المطارات، التي تمثّل بوابات العالم إلى هذه المناطق، يمكن للزوار استكشاف الروح الحقيقية لهذه الثقافات من خلال رحلاتهم.

*المصدر: “ايتوس واير”