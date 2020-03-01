المستقلة /نشرت مجلة “ريدرز دايجست” الأمريكية تقريرا، تحدثت فيه عن أعلى الوظائف أجرا التي لا تتطلب أي خبرة.

وقالت المجلة، في تقريرها، إنه من الصعب الحصول على وظيفة تتطلب خبرة مسبقة إذا لم تتمكن من الحصول على وظيفة للحصول على تلك الخبرة التي أنت في أمس الحاجة إليها. لحسن الحظ، يوجد الكثير من الوظائف ذات الأجور المرتفعة التي يمكنك الحصول عليها دون أي خبرة مسبقة.

وظائف عالية الأجر للمبتدئين

أفادت المجلة بأن دراسة أجراها موقع “إنترفيو غايز” كشفت وجود العديد من الوظائف عالية الأجر التي لا تتطلب أي خبرة على الإطلاق، على غرار الممرضين الممارسين الذين يحصلون على متوسط رواتب يتجاوز أكثر من 110 آلاف دولار سنويا، والصيادلة الذين يجنون دخلا متوسطا قدره 123 ألف دولار، ومدرسي الرياضيات واللغة الإنجليزية الذين يكسبون حوالي 80 ألف دولار سنويا.

لذلك، سواء كنت بصدد البدء في سوق العمل أو تتطلع إلى تغيير وظيفتك، يمكنك التحقق من هذه الوظائف الجديدة الأكثر طلبا لسنة 2020، والتي لا يتطلب العديد منها خبرة.

مدوّن

أشارت المجلة إلى أنه لطالما كان هناك سوق للقصص، ولكن لم يسبق من قبل أن أصبح بالإمكان تحقيق دخل مرتفع من القصص التي تتطرّق إلى جوانب من حياتنا الشخصية بهذه السهولة. في الواقع، لا تتطلب وظيفة المدوّن، التي تعدّ ذات أجر مرتفع، أي خبرة على الإطلاق. وفي هذا الإطار، ذكرت المدونة الناجحة كيت سورنسن أنها تجني أكثر من 100 ألف دولار سنويا، باعتبارها أما عاملة تباشر عملها من المنزل.

ناسخ

نقلت المجلة عن الرئيس التنفيذي لشركة “ترانسكربشن أوتسورسينغ”، بين ووكر، قوله إن الشركة التي يعمل فيها تحتوي على العديد من العاملين في مجال النسخ الذين يجنون أكثر من 50 ألف دولار سنويا، ولا يتمتعون بأي خبرة سابقة. بطبيعة الحال، كما هو الحال مع أغلب الوظائف الأخرى، من المهم تعلم بعض المهارات المتعلقة بهذه المهنة، كما أن الحصول على هذا الراتب السنوي يتطلّب بعض الوقت، حوالي سنة تقريبا.

متعهد توظيف

أضافت المجلة أن الإشراف على عملية التوظيف لا يتطلب خبرة، لكنها وظيفة ذات أجر مرتفع. في حقيقة الأمر، تتطلب هذه الوظيفة مهارات قوية ومرونة وقوة شخصية، وهو مزيج يصعب العثور عليه، وفي بعض الأحيان يتعلق الأمر بالسمات الطبيعية أكثر من الخبرة. غالبا ما يتقاضى متعهد التوظيف راتبا بسيطا؛ لأنه يعتمد على العمولات، ولكن من الممكن تحويل هذا العمل إلى وظيفة ذات أجر مرتفع.

عامل غسل الأطباق في الأماكن النائية

على عكس المطبخ التقليدي، حيث يجني الطهاة أموالا طائلة، يحقق عاملو غسل الأطباق رواتب عالية، فضلا عن كون هذا العمل لا يحتاج إلى معرفة تقنية أو خبرة للعمل. وحيال هذا الشأن، أوضح الرئيس التنفيذي في “تيم بيلدينغ هيرو” مايكل أليكسيس: “في المنصات النفطية البحرية أو المعسكرات النائية، يمكن أن يجني عامل غسل الأطباق 80 ألف دولار أو أكثر سنويا، بالإضافة إلى الحوافز”.

مسؤول مبيعات

وفقا لشركة “باور هوم رمودلينغ”، التي تعدّ أكبر شركة تقدّم خدمات متكاملة للتصميم الخارجي للمنزل، وتجني إيرادات سنوية تبلغ 700 مليون دولار، “من الطبيعي أن يحقق مسؤولو المبيعات في السنة الأولى أرباحا سنوية تتراوح بين 100 ألف و185 ألف دولار”. وأضافت الشركة أن الخبرة غير مطلوبة للعمل في هذه الوظيفة ذات الأجر المرتفع، ناهيك عن عدم ضرورة الحصول على شهادة جامعية.

مستثمر عقاري ووكيل عقاري

أوردت المجلة أن الاستثمار في مجال العقارات يعدّ من ضمن الوظائف ذات الأجر المرتفع التي لا تتطلب خبرة مسبقة. وحسب مديرة التسويق في شركة “ماشفيزر”، “يمكنك بسهولة البدء في الاستثمار في استئجار العقارات أو أنواع أخرى من العقارات بعد القيام ببعض القراءة، والبحث عن مواقع الإنترنت، واستخدام الحس السليم”.

علاوة على ذلك، أوضح الخبير المهني ومخطط استراتيجيات المحتوى، روجر مافتين، أنه “ينبغي أن يتمتع الوكيل العقاري بمظهر خال من العيوب، وأن تتمتع بمجموعة من المهارات المناسبة، بما في ذلك الصبر والمثابرة ومهارات التعامل مع الآخرين”، ولكن لا تتطلب هذه الوظيفة ذات الأجر المرتفع خبرة في المجال.

مترجم

أكّدت المجلة أن وظيفة المترجم المستقل تعدّ من أولى الوظائف المشروعة على مواقع الإنترنت في السوق. وحتى يومنا هذا، تستمر صناعة الترجمة في النمو مع تزايد عولمة العالم. وفي الواقع، يمكن لأي شخص يملك مهارات لغوية جيدة أن يمارس هذه الوظيفة ويجني الكثير من المال دون أي خبرة عملية.

مدقق لغوي على الإنترنت

أوضحت المجلة أنه حتى في حال لم تكن تملك أي خبرة مهنية في مجال التدقيق اللغوي، يمكنك أن تتعلّم أسس الكتابة وقواعدها من خلال الدورات التدريبية المتوفرة على مواقع الإنترنت، وتوفير خدمات تصحيح التجارب الطباعية على الإنترنت، وجني مبالغ مالية هامة تتراوح بين 44954 و58595 دولارا سنويا. في مجال التدقيق اللغوي، لا تحتاج إلى إعادة كتابة أو إنشاء محتوى لكتاب شخص ما، ولكن عليك أن تقدم له قراءة نهائية للتخلص من أي أخطاء موجودة في النص.