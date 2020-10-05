أعلنت وفاة والدتها كذبًا وتفكر فى إعتزال الفن للمرة الثانية.. فنانة سعودية تثير الجدل

المستقلة/ منى شعلان/ حذفت الفنانة السعودية حلا نورة، جميع صورها وفيديوهاتها عبر حسابها الرسمي على موقع الصور والفيديوهات إنستغرام ، موضحة أنها تفكر فى إعتزال الفن وإرتداء الحجاب بسبب ضغط أهلها عليها.

ونشرت حلا ، مقطع فيديو ، ظهرت خلاله وهى ترفع شعرها لأعلى ، وإنهالت عليها التعليقات ما بين المؤيد لها فى إعتزالها الفن وما بين المعارض لهذه الخطوة ، لإجبار أهلها على إتخاذ هذ القرار دون إقتناع تام من جانبها.

وكانت من ضمن التعليقات متابعة من الكويت قالت لها : “هلا حلا شفت في مكان كومنت لك أن أهلك يضغطون عليك عشان الحجاب.. شوفي بقولك وأتمنى تفهمين كلامي صح أنتي مش كبيرة بالعمر توك شباب.. طبيعي راح تعيشين سنك مثل البنات اللي بسنك إذا أنتي مقتنعة بالحجاب من داخلك مرتاحة لخطوة الحجاب تحجبي بس إذا أنتي مش مستعدة وبتتحجبين عشان أهلك ولأنهم ضاغطين عليك فأنا أقولك لا تجاملين على حساب نفسك حتى لو أهلك بالنهاية أنتي بتتعبين بتشوفين اللي حولك من بنات أو مشاهير بصبغات وقصات شعر.. وأنتي بخاطرك لكن تحجبتي ويا ريت على الاقتناع بس لأن حد ألح عليك وراح تندمين مثل كثير فنانات تحجبوا في الصغر وقطو يوم كبرو لأنهم قيدو نفسهم بدري وفاتتهم الحياة و عدين خلعوا الحجاب على كبر مثل الفنانة صابرين، سهير رمزي، شهيرة”.

وردت عليها “حلا”، قائلة: “صحيح كلامك.. ويارب الله يقدم لي فيه الخير حقي يارب”.

وليست الأمر الأولى التى تتحدث فيها الفنان السعودية عن إعتزالها الفن ، فدائما تثير الجدل حولها بسبب تصريحاتها، ففي آواخر عام 2018 أعلنت في واقعة أثارت مواقع التواصل الاجتماعي، عن وفاة والدتها ، وتبين بعد ذلك أنها على قيد الحياة وكذبتها ، بعدها انقلب جمهور حلا نورة عليها واصفين إياها بالجحود والكذب، فقامت حلا بإعلان اعتزالها وعمل عمرة وعادت منها وحذفت جميع صورها وأغلقت حسابها على إنستغرام ، بحجة أنها تعبت من الشهرة وعواقبها، وتريد الإبتعاد لترتاح، لكنها بعدها بفترة عادت للظهور وللساحة الفنية مرة أخرى.

يشار إلى أن الفنانة السعودية أعلنت مؤخرًا عن إجرائها عملية تجميل بالأنف، مشيرة إلى أن تلك العملية ساعدتها على الظهور بشكل أفضل من ذي قبل.

يُذكر أن حلا نورة ولدت في الكويت لأب سعودي وأم أردنية من أصل فلسطيني من عائلة الكيلاني، تعلمت من جدتها اللبنانية حب الأغاني الطربية، دخلت المعهد العالي للفنون المسرحية، ثم اقتحمت عالم التمثيل صدفة،وانطلاقتها كانت كمطربة ولكنها اتجهت للتمثيل، وشاركت في عدد من الأعمال الناجحة منها مسلسل “سارة”، ومسلسل “قلوب حائرة”، وفي “عيون الحب” ، ولها عدة أغنيات منها “حبيبي”،” إبعد يا قلبي”،”سنغل” ، “مجنون”، “ويلى”، “وطنى”، “أنا سعودية”.