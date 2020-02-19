أعراض سرطان المبيض وطرق الوقاية منه

المستقلة / تفيد تقارير جمعية السرطان الأمريكية بأن امرأة من بين كل 78 ستصاب غالباً بسرطان المبيض خلال حياتها، ولذلك يعتبر هذا النوع من الأورام شائعاً بين النساء في هذا العصر. ويأتي التقدم في العُمر من بين أكثر العوامل المسببة لهذا السرطان، إلى جانب زيادة الوزن.

تناول حبوب منع الحمل يقلّل خطر الإصابة بسرطان المبيض بنسبة 50 بالمائة

أهم أعراض سرطان المبيض:

* عدم انتظام الدورة الشهرية.

* زيادة الوزن غير المبرّرة.

* آلام البطن، والانتفاخ.

* الألم عند الجماع.

* الإمساك.

إجراءات الوقاية:

* ممارسة التمارين الرياضية بانتظام.

* اختيار الأطعمة الصحية، وغير المصنّعة، والحرص على تناول مأكولات غنية بفيتامين “أ” و”د”.

* تناول حبوب منع الحمل يقلّل خطر الإصابة بنسبة 50 بالمائة.

* عدم استخدام منتجات كيميائية مثل بودرة التلك، ومنتجات التجميل المصنوعة من مواد غير طبيعية.